Zwei Drittel weniger Kultur-Besuche im ersten Corona-Jahr Schließungen und restriktive Zugangsregelungen: Im Jahr 2020 gingen die Besuche in Kultureinrichtungen drastisch zurück. Das Kino verzeichnete etwa so wenig ... dpa

Wiesbaden -Im ersten Corona-Jahr sind die Besuchszahlen in Kultureinrichtungen teils dramatisch eingebrochen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, sank die Zahl der Besuche sowohl in Kinos als auch in Museen im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um rund zwei Drittel. Bei Bühnen war der Rückgang etwas geringer.