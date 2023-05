Zweite Staffel „MaPa“: Endlich wieder eine richtig gute deutsche Serie

Eben noch hat Emma (Lia von Blarer) als Supermutter die Klobrille ihres Kindes (Pola Friedrichs) gerettet („Ja, Klobrille, die gehört meiner Tochter“), deshalb hat sie einen Moment lang nicht auf ebendiese Tochter aufgepasst – und plötzlich ist Lene weg. Sofort ist die Klobrille egal, mit der die jetzt Fünfjährige schon als Baby gespielt hat, und alles andere auch. Es ist der Moment, den alle Mütter und Väter am meisten fürchten, die Sekunden, in denen die Angst immer größer wird. Doch plötzlich taucht Lene hinter einem Baum auf, und natürlich ist dem Kind gar nicht klar, welche Sorgen es ausgelöst hat.

Die Szene spielt sich in der sechsten Folge der zweiten Staffel von „MaPa“ ab, und sie irritiert: Denn eigentlich dürfte Emma ihre Tochter nicht in den Armen halten, denn Emma – das ist doch eigentlich die Voraussetzung für die Serie „MaPa“ – ist tot. Die erste Staffel erzählte davon, wie die Mutter ein paar Wochen nach Lenes Geburt starb und von nun an der Vater Metin sowohl Mama als auch Papa sein musste: „MaPa“ eben. Die Serie war ein traurig-melancholisches Experiment, wie man es in Deutschland nur selten zu sehen kriegt – und der Erfolg für die Macher eine Überraschung.

„Ich wollte auf keinen Fall so einen Tear Jerker“, sagt der Drehbuchautor Alexander Lindh, der die Idee zur Serie hatte und nun auch die neuen Folgen wieder geschrieben hat. Er wollte ein rührseliges Stück vermeiden, bei dem es in jeder Folge nur um den frühen Tod und das Vermissen geht. „Deswegen behandelt jede Folge einen eigenen Schwerpunkt und hat ein Thema, das nicht nur Witwer, sondern alle jungen Eltern betrifft.“ Mal geht es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mal um schicksalshafte Begegnungen, und ja, manchmal sei da auch die Trauer noch spürbar, sagt Lindh. Er habe sich aber auch vorstellen können, noch mehr zu experimentieren, zum Beispiel mal eine Folge als Musical zu konzipieren oder als Stummfilm.

So weit ist das Team in der zweiten Staffel noch nicht gegangen, aber auch in den neuen Folgen gelingt erneut das Kunststück, einen düsteren Stoff nicht nur anrührend, sondern auch bunt und gutgelaunt umzusetzen. Und so gibt es eben eine reine Rückblickfolge, in der das Kind noch nicht auftaucht, und eine weitere, in der die Autoren in einem Paralleluniversum durchgespielt haben, was wäre, wenn Emma noch leben würde und sich von Metin getrennt hätte. Sie müssen ihre Zeit mit Lene aufteilen, besprechen organisatorische Dinge am Telefon – und stehen am Ende im Krankenhaus, um die Geburt eines weiteren Babys zu erleben. Diese Szene gehört zum schönsten, was das deutsche Fernsehen derzeit zu bieten hat.

Die Drehbedingungen waren familienfreundlich

In den vergangenen Monaten verfestigte sich der Eindruck, dass das Aufleben von herausragenden deutschen Serien schon wieder vorbei sein könnte. Wo noch kurz vor der Pandemie eine Euphorie wegen „Babylon Berlin“, „4 Blocks“ und „Dark“ herrschte, entstanden plötzlich wieder eher konventionelle Serien wie „Luden“, und selbst die Netflix-Serie „1899“ wurde nach einer Staffel wieder eingestellt. Bei „MaPa“ aber ist den Autoren die Schreib- und den Schauspielern die Spielfreude deutlich anzumerken.

Lia von Blarer hat sich auf die Rolle der Emma lange vorbereitet: „Ich wollte, dass Emma eine moderne Mutter ist“, erzählt sie, „aber auch eine suchende Figur.“ Sie habe zur Vorbereitung mit Hebammen und jungen Eltern gesprochen und schließlich auch mit ihren eigenen Eltern. „Am Anfang wissen doch alle nicht, wie es geht.“ Sie meint das Wachbleiben und das Geduldigsein und eben die Fähigkeit, sein Kind nicht aus den Augen zu verlieren. „Diese Szene, in der ich Lene verliere, die habe wir am Anfang gedreht, am Plötzensee.“ Sie könne sich noch an dieses Gefühl der Urangst erinnern, das sie spielte, die Ungewissheit, ob sie ihre Tochter je wiedersehen würde.

Max Mauff spielt wieder den jungen Witwer, und ihm ist aufgefallen, dass er dieses Mal öfter gelächelt hat. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der ersten Staffel jemals fröhlich geschaut habe.“ Keinen „Witwer-Bonus“ mehr, heißt es an einer Stelle. Stattdessen diskutiert er mit seiner Tochter über ihre erlaubte Bildschirmzeit, die sie ständig ausdehnen will, verliebt sich sogar noch einmal neu – und liest mit Lene Gute-Nacht-Geschichten, die eigentlich mehr über ihn als Vater erzählen.

„Es war außerdem toll“, sagt Mauff, „einmal in einer Produktion zu arbeiten, bei der viele eine Familie haben.“ Die Drehwochen hatten im Durchschnitt jeweils vier Arbeitstage und es wurde sich strikt an Schlusszeiten gehalten. „Das Team sollte nicht verheizt werden“, sagt Metin. Am schönsten, da sind sich beide Schauspieler einig, seien die Drehtage in Berlin gewesen, wenn sie von den Schauplätzen, die meist rund um Schöneberg lagen, einfach heimfahren konnten zu ihren Freunden und Familien. Mauff ist selbst seit einigen Jahren Vater. Vielleicht spielt er deshalb die Szene, in der Metin seine Tochter aus den Augen verliert, so stark, er rastet förmlich aus vor Angst. „Das ist doch klar: Seine Frau ist tot, er hat nur noch Lene.“



MaPa. 2. Staffel. Ab 18. Mai in der ARD-Mediathek. Am Freitag, dem 26. Mai sind die Folgen 1 bis 4 ab 22.20 Uhr im Ersten zu sehen. Am Abend darauf gibt es ab 23.40 Uhr die Folgen 5 und 6.