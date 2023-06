Das Museum Karlshorst erinnert mit dieser bemerkenswerten Ausstellung an den Überfalls der Nazis auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941.

Wer war Albert Dieckmann? Ein paar Antworten gibt es auf diese Frage, aber sind es die entscheidenden? Albert Dieckmann, Jahrgang 1896, war Arzt, verheiratet, er hatte drei Kinder. Dieckmann nahm an beiden Weltkriegen teil, Anfang Juli 1941 wurde er als Stabsoffizier in die kurz zuvor von der Wehrmacht besetzten Gebiete in der Sowjetunion versetzt. Und Albert Dieckmann fotografierte gern. Seine Leica nahm er mit in den Krieg. 40 der Farbbilder, die er damit gemacht hat, sind von Freitag an im Museum Karlshorst zu sehen. Das Haus erinnert mit dieser bemerkenswerten und wichtige Fragen aufwerfenden Ausstellung an den 82. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941.

Es gibt viele Amateurfotos von Wehrmachtsoldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, die Ausstellungskuratorin Babette Quinkert sagt, die meisten seien Knipser gewesen. Nicht Albert Dieckmann, er hat richtig gute Bilder gemacht, mit einem Auge für Komposition und Perspektive. Seine Aufnahme eines Ernteeinsatzes bei Orscha im August 1941 beweist das. Man sieht Frauen auf einem Feld, einen Heuhaufen und darüber weiten blauen Himmel. Es ist ein idyllisches Bild. Das gilt auch für andere seiner Fotografien.

Seine eigentliche Bedeutung erschließt sich erst, wenn man den Kontext kennt: Das Radfahr-Wachbataillon 48 (B), dem Dieckmann angehörte, war in die Ausplünderungs- und Sicherungspolitik eingebunden, im August bewachten Teile des Bataillons den Ernteeinsatz. Sie kontrollierten die Bevölkerung, suchten nach Verdächtigen. Den Zwang, unter dem die Frauen auf dem Foto stehen, sieht man nicht, nur wenn man den Kontext kennt, spricht das Foto plötzlich eine andere Sprache. Was also erzählen Fotografien? „Sie sind eine schwierige Quelle“, sagt Babette Quinkert. Dieser Satz, das sollte man bedenken, gilt auch für Aufnahmen aus dem aktuellen Krieg.

Albert Dieckmann, Gshatsk, Januar 1942, Fotograf unbekannt. Sammlung Albert Dieckmann

Der Sohn übergab den fotografischen Nachlass Albert Dieckmanns an Karlshorst

Den fotografischen Nachlass des Albert Dieckmann hat das Museum 2007 von einem seiner Söhne bekommen, der die Dias zufällig auf dem Dachboden fand. Der Sohn hatte die Bilder nie gesehen, mehr noch: Das Thema Krieg war im Hause Dieckmann tabu. Der Vater hat die Aufnahmen gemacht, um später seiner Frau berichten zu können, was er in der Sowjetunion erlebt hat, wie sein Alltag aussah. Das hat Babette Quinkert einem seiner Briefe von der Front entnommen, die die Familie ebenfalls dem Museum Karlshorst übereignet hat. Hat er nach seiner Rückkehr wirklich Diaabende für seine Frau veranstaltet, für Freunde gar? Diese Frage lässt sich nicht beantworten, viele andere auch nicht.

Warum etwa hat Albert Dieckmann lieber Landschaftsaufnahmen gemacht, statt Gräueltaten zu fotografieren? Am 20. September 1941 schreibt er seiner Frau, seine Kompanie müsse derzeit Partisanen in Wäldern und Dörfern aufstöbern. „Da die Zeit abgelaufen ist, bis zu der sie sich straflos stellen konnten, werden sie jetzt aus den Verstecken und Häusern herausgeholt und gleich erschossen.“ – Mehr nicht. Bei diesen Partisanen handelte es sich um versprengte Rotarmisten, sie zu erschießen, war völkerrechtswidrig. Laut „Tätigkeitsbericht“ vom 1. September bis zum 20. Oktober 1941 werden 331 Menschen erschossen. Die Bilder, die Albert Dieckmann zu dieser Zeit macht: ein Sonnenblumenfeld, Menschen auf dem Lande. Warum? Er kommentiert in den Briefen nach Hause die Erschießungen nicht positiv, wie so viele andere das tun, das Wort Partisanen hat er in Anführungszeichen gestellt. Offenbart sich hier eine zaghafte kritische Haltung?

Weibliche Kriegsgefangene in einer Gefangenensammelstelle in Gshatsk. Sie wurden „Flintenweiber“ genannt und waren vielfach sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Sammlung Albert Dieckmann

Albert Dieckmann, der als Arzt auch die sowjetische Zivilbevölkerung behandelte, fotografiert auch die Zerstörungen sowjetischer Städte, Vertriebene, Kriegsgefangene, auch das Niederbrennen von Dörfern. 1942 wird er nach Baden-Baden versetzt, überlebt den Krieg. Er hat danach nie wieder fotografiert.

Was erzählen Fotografien? Albert Dieckmanns Bilder aus dem besetzten Osteuropa 1941/1942. Museum Karlshorst, Di–So 10–18 Uhr. Es gibt ein Begleitprogramm