Die sechste Ausgabe der Artmonte-Carlo in Monte Carlo, Monaco, die am letzten Wochenende eröffnete, brachte 37 internationale Galerien in das Steuerparadies an der Côte d'Azur. Die Atmosphäre im Grimaldi Forum – einem Glasatrium in Strandnähe – spiegelt dabei eher das Lebensgefühl eines Spaziergangs an der Mittelmeerküste, zwischen Strand und japanischen Gärten, anstatt der Hektik und des Verkaufsdrucks der großer Kunstmessen wie Frieze, FIAC oder Art Basel.

Fürst Albert II. von Monaco, unter dessen Schirmherrschaft die diesjährige Artmonte-Carlo steht, war am Eröffnungswochenende selbst persönlich vor Ort und erhielt – flankiert von stämmigen Sicherheitsleuten – sogar eine Privatführung. Unweit davon gingen regionale Sammler mit Bernard Ruiz-Picasso, dem Enkel des wohl bekanntesten Malers der Moderne, auf Tuchfühlung. Viele weltweit führende Galerien für zeitgenössische Kunst sind in diesem Jahr auf der Artmonte-Carlo vertreten: darunter Esther Schipper, Hauser & Wirth, Kamel Mennour, Perrotin und White Cube.

Im Gegensatz zum Rest der Welt wirkt es, als sei die Pandemie der Artmonte-Carlo tatsächlich zugute gekommen. Immerhin wurden eine Reihe von Galerien erst durch sie veranlasst, in Monaco zu eröffnen. So kündigte Sotheby's etwa letzte Woche an, dass es seinen Pop-up-Space im Zentrum Monte Carlos zur permanenten Galerie ausbauen werde.

Artmonte-Carlo Rechts im Bild: Arbeiten der französischen Künstlerin Camille Henrot

Esther Schipper aus Berlin ist vertreten

Bei Esther Schipper gibt es eine Arbeit der Berliner Künstlerin Angela Bulloch zu sehen. Bulloch spürt seit Jahrzehnten Fragen zum verschachtelten Verhältnis zwischen Digitalem und Analogem nach. So schafft sie etwa pixelartige Gebilde, die sie zu quadratischen Lichtboxen aufbläst und raumgreifende Installationen daraus schafft. Aus der Reihe der „Pixel Box“-Skulpturen, die Bulloch Ende letzten Jahres in Esther Schippers Dependence in der Potsdamer Straße zeigte, ist jetzt auch hier eine zu sehen. Sowie der Glas-Canvas „Sunset B“ der Belgierin Ann Veronica Janssens, die sich, wie als postmoderne Antwort auf das Vermächtnis der leuchtenden Neonröhren Dan Flavins, dem komplexen Wechselspiel von natürlichem und künstlichem Licht widmet.

Ein Highlight dieser Messe: Die Malereien der Jungkünstlerin Danielle Orchard, die mit „Sunny Side“ einen fast surrealistisch anmutenden, lasziven Frauenakt gemalt hat, der alles andere als objektivierend wirkt. In den versprengten Details – High Heels, ein Weinglas, ein angebissener Pfirsich – erscheint das Bild wie von den Gesetzen der Physik entkoppelt. Die Anmut der auf perfekte Art unperfekten Frauenfigur, die sich auf einer Tischdecke in der Bildmitte räkelt, lässt an Werke von Dora Maar oder Leonora Carrington denken. Und noch ein Highlight: die Bilder der französischen Künstlerin Camille Henrots, hier in den Räumen der Pariser Galerie Kamel Mennour zu sehen.

Artmonte-Carlo ist eine Messe, die durch eine Diversität von Werken und Formen überzeugt und bei der sich nicht schon nach einer Stunde das Gefühl einer sinnlichen Überforderung einstellt. In schnellem Schritt kann man das Gelände in etwa diesem Zeitraum bereits ablaufen – und sich dann in einen der vielen weiteren Kunst-Hotspots Monacos begeben.

Queer avant la lettre: Christian Bérard

Etwa zum NMNM (Nouveau Musée National de Monaco) in der Villa Paloma. Von dem erhöhten Standort hat man einen unwirklichen Blick über den Hafen Port de Frontvieille, wo die Superreichen ihre Yachten ausfahren. In der Villa ist derzeit die Ausstellung „Excentrique Bébé“ zu sehen. Sie widmet sich dem schillernden Vermächtnis des französischen Malers Christian Bérard, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lebte und von seinen Freunden meist liebevoll Bébé genannt wurde.

Die Ausstellung stützt sich auf den Begriff des „exzentrischen Modernismus“ der amerikanischen Wissenschaftlerin Tirza True Latimer, die eine umfassende Neubewertung der Kunstgeschichte vorschlägt. Künstler:innen, die an den Rand gedrängt wurden, sollen so neu in den Blick geraten. Bérard, das zeigt die Ausstellung, war seinerzeit in mannigfaltigen Bereichen tätig. Als Maler, aber auch Bühnen- und Kostümbildner für Theater- und Filmproduktionen sowie als Modedesigner und Innenarchitekt. Seine Multidisziplinarität wurde jedoch – wie teils auch heute noch – nicht als Wert in sich verstanden: Lange wurde Bérard dafür kritisiert, sich nicht voll der Malerei gewidmet zu haben. Wohl mit ein Grund dafür, dass er letztlich vom Kanon ignoriert wurde.

NMNM Arbeit des französischen Künstlers Christian Bérard

Mittelformatige Schwarzweiß-Fotografien befreundeter Fotografen zeigen, wie Bérard Gäste prinzipiell in seinem Schlafzimmer empfing und gern im Bett liegend posierte, bisweilen auch in Frauenkleidern oder mit seinem geliebten Bichon frise Schoßhündchen Bibi. Seine meist knallig bunten und trotzdem von einer merkwürdigen Melancholie getragenen Porträts sowie seine Bühnen- und Kinokulissen sind stets Ausdruck überbordender Theatralisierung. Zu Lebzeiten verbrachte er viel Zeit mit Personen wie Jean Cocteau, Christian Dior und Gertrude Stein – er lebte ein Leben, das man heute vermutlich „queer“ nennen würde.

Werke des zeitgenössischen Künstlers Nick Mauss, die sich im Wechselspiel mit Bérard durch die Ausstellung ziehen, zitieren Bérard zudem als Vertreter einer Respektlosigkeit gegenüber den Selbstverständlichkeiten der Moderne. Mauss greift Bérards Techniken auf und suggeriert eine subtile Kontinuität zwischen den inszenierten und häuslichen Räumen. Monaco hat letztlich sehr viel mehr zu bieten als slicke Lamborghinis, Yachten und ein berühmtes Casino. Mehr und mehr – das zeigt auch die Artmonte-Carlo – entwickelt es sich zu einem Zentrum für Kunst, auch abseits von Wohlstand und Mainstream.

Die Reise des Autors wurde unterstützt durch die Kunstmesse Armonte-Carlo.

Christian Bérard: „Excentrique Bébé“, zu sehen im NMNM (Nouveau Musée National de Monaco) in der Villa Paloma, noch bis 16. Oktober 2022.