"Berlin, I Love You": Öde, unlustig, untypisch

Bereits als der erste Trailer zum Episodenfilm "Berlin. I Love You" erschien, war vielen Film- und Berlinliebhabern klar: Das wird nichts. Selten wurde ein Film schon vor seinem Start so in die Tonne gekloppt wie dieser. Sogar der sonst unerschreckbare Berlinale-Leiter Dieter Kosslick befand den Film für „grottenschlecht“. Und so schlimm ist es wirklich.



+++

Es beginnt wie ein Flirt unter Straßenmusikern. Doch nachdem die Israelin Sara (Rafaëlle Cohen) mit einem hübschen Drummer Augenkontakt am Hackeschen Markt aufgenommen hat, zieht es sie zu einer Party, die den Geist der Weimarer Republik atmet. Während Max Raabe mit seinem Palastorchester aufspielt und tanzende Paare in Abendgarderobe übers Parkett wirbeln, landet Sara schließlich doch noch in den Armen des Musikers. Und als sich alles mit einem Mal nur als Fantasie entpuppt und sie ihn fragt, ob das nun typisch Berlin sei, erwidert er nur: „Nichts ist typisch Berlin“.

Bereits nach der Premiere von „Berlin, I Love You“ hagelte es Kritik

Für sich betrachtet, wirkt diese Szene wie ein Werbespot, tatsächlich aber handelt es sich um eine Episode aus dem Film „Berlin, I Love You“. Im Jahr 2006 rief der französische Produzent Emmanuel Benbihy seine Stadtliebe-Reihe ins Leben. Das Konzept: Regisseure aus diversen Ländern drehen Kurzfilme, die in einer Metropole spielen und häufig von der Liebe handeln. Nach Paris, New York, Tiflis und Rio ist nun Berlin dran.

Selten wurde ein Film schon vor seinem Start so in die Tonne geklopft wie „Berlin, I Love You“. Sogar der sonst unerschreckbare Berlinale-Leiter Dieter Kosslick befand den Film für „grottenschlecht“ und nach der Trailer-Premiere hagelte es auch noch bissige Kommentare von Berlinern, die ihre Stadt in dieser Hochglanzversion nicht wiedererkannten. Wobei es bei Filmen wie Ernst Lubitschs in Venedig angesiedeltem „Ärger im Paradies“ oder Vincente Minnellis Musical „Ein Amerikaner in Paris“ gerade der besondere Reiz ist, dass wir es nicht mit einer realen Stadt, sondern einer romantischen Projektion zu tun haben.

Nicht einmal einzelne Episoden überzeugen bei „Berlin, I Love You“

„Berlin, I Love You“ interessiert sich aber ohnehin nur bedingt für seinen Schauplatz. Die Stadt ist hier vor allem eine Ansammlung populärer Hashtags: von Kennedys „Ich bin ein Berliner“, über Mauerreste und Stolpersteine, vorbei an Kotti und Späti bis zum Finale auf der Karaoke-Bühne des Mauerparks. Der Film will das Besondere der Stadt betonen, erzählt dann aber doch nur ein paar universelle Geschichten über Zufallsbekanntschaften, Lebensträume und selbstmordgefährdete Touristen, die sich in ihre Autos verlieben.

Die Episoden sind manchmal lustig und manchmal dramatisch, mal konzentriert, dann wieder actionreich, und vor allem versuchen sie, die multikulturellen Facetten der Stadt ebenso zu berücksichtigen wie die Welt der Technopartys und Hotelbars. Eine Rahmenhandlung über eine aufkeimende Liebe zwischen der erwähnten Sara und einem personifizierten „Himmel-über-Berlin“-Zitat (Robert Stadlober) soll das alles miteinander verbinden, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich hier nichts ineinanderfügt.

Erstaunlich an „Berlin, I Love You“ ist, dass noch nicht einmal einzelne Episoden überzeugen können. Während etwa bei „Paris, je t’aime“ noch Regisseure wie Wes Craven, Olivier Assayas und Alfonso Cuarón beteiligt waren, sind die prominentesten Namen hier Til Schweiger und Dani Levy. Letzterer zeigt mit seinem rasanten Film noir noch am ehesten, wie fantasievoll man so eine Episode inszenieren kann.

Die Episoden des Films sind lieblos und grobschlächtig gestaltet

Der Rest dagegen ist öde: In einer ziemlich unlustigen MeToo-Revue tritt zum Beispiel Veronika Ferres als berlinerende Waschsalonbesitzerin auf. Und der Mexikaner Diego Luna muss sich im Fummel mit einem Teenager verbrüdern, was vermutlich Toleranz demonstrieren soll, aber eher beschämend ist, weil die Macher scheinbar noch nicht mal den Unterschied zwischen einer Drag Queen und einer Transfrau kennen.

Nun ist das Format an sich auch undankbar. Dass jede Geschichte nur um die zehn Minuten dauert, führt dazu, dass immer nur das Naheliegendste gezeigt und nie etwas weiter entwickelt werden kann. Ärgerlich ist aber, wie lieblos die Geschichten selbst unter diesen Bedingungen noch sind. Vieles wirkt so grobschlächtig geschrieben, als wäre man über die Brainstorming-Phase nie hinausgekommen. Den Tiefpunkt stellt eine Episode dar, die sich einem fantasielosen Flirt zwischen einem Schauspieler und einer Puppenspielerin widmet. Die Szene kann man sich eigentlich nur so erklären, dass man Hollywood-Schauspieler Luke Wilson auch noch irgendwo unterbringen wollte.