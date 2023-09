Berlin -Es gibt so einige kuriose Feiertage. Aber was ist in Berlin schon kurios? An diesem Samstag ist der internationale Tag der Jogginghose. Ein Kleidungsstück, an dem sich die Geister scheiden. Berliner sind ja bekanntlich offen für gewagte Mode und tragen grundsätzlich das, worauf sie Lust haben. Modeprofis sind ebenfalls überzeugt: Auch außerhalb des Wohnzimmers, kann man in einer Jogginghose eine gute Figur machen.

Die Jeans hat schließlich von ihrer Erfindung bis zur gesellschaftlichen Anerkennung etwa hundert Jahre gebraucht. Was die beliebte Denimhose erdulden musste, kann man heute auf die Jogginghose übertragen: Wer sie trägt, muss dem voreiligen Schluss nach entweder HipHopper sein oder hat laut Karl Lagerfeld, "die Kontrolle über sein Leben verloren".

Das Netz jedenfalls feiert den Tag der Jogginghose. Bei Instagram und Twitter veröffentlichen viele User lustige Bilder, die mit dem Hashtag #TagDerJogginghose versehen wurden. (OMG)

