Wenn sich ein Kind auf den Weg macht, geht die Namenssuche los. Einige Eltern wünschen sich einen ganz speziellen Namen für ihr kleines Wunder. Dazu gehören auch – nun ja – seeehr außergewöhnliche Kreationen.

Unter dem Begriff „Chantalismus“ werden diese Namen gesammelt – unter anderem auf der gleichnamigen Tumblr-Seite. Wer also noch auf der Suche nach etwas Ausgefallenem für sein Kind ist, kann sich davon inspirieren lassen. Hier eine schillernd schöne Auswahl. Augen auf und durch!



Aragorn Klaus Dieter

Ist er ein echter strahlender Held oder doch der nette Herr von nebenan? Mit diesem Namen kann der Kleine doch echt alles werden, was er sich wünscht.



Bulette

Ob diese schön klingende Namenswahl etwas mit dem Schwangerschaftsappetit der Mutter oder der Lieblingsspeise des Vaters zu tun hatte? Französisch ausgesprochen hat der Name sogar etwas Eleganz.

Kenneth Dietmar

Herrlich, wie das klingt – weltmännisch und zugleich bodenständig. Der kleine Kenneth Dietmar ist einfach überall zuhause, ob in London oder Wanne-Eickel.

Chissano Miguel

Eigentlich ein schöner Name, doch die Ähnlichkeit zu einem anderen deutschen Wort mit Sch... wird dem Jungen sicher die Grundschulzeit schwer machen.

Harley-David

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Eltern des kleinen Harley-David heiße Öfen mögen. Aber was passiert, wenn der Junge als Erwachsener lieber Fahrrad fährt? Öhm...

Pirschelbär Angel-Presley

Man kann dem Kind nur wünschen, dass der erste Name „Pirschelbär“ nur ein Kosewort ist. Wobei die nachfolgenden Namen es auch in sich haben: Cool wie Elvis Presley und trotzdem ein Engel – das ist mal eine Aufgabe für einen kleinen Mann.

Brian Parzival Bernd Jürgen

Wie diese Namenskombination zustande kam, das ist wohl ein Rätsel. Die Eltern sind wohl gleichzeitig Fans von Monty Python und mittelhochdeutscher Dichtung.

Jaylen Davis & Saymen Travis & Dayven Lewis

Manchmal entfaltet sich die wahre Namensfülle auch erst, wenn man alle Geschwisternamen hintereinander ruft. Jaaaaylen! Saaaaayman! Daaaayven! Kommt essen!

Naja

Naja, so ein Kind braucht eben einen Namen. Wie wär's mit „Naja“? Klingt gut genug. So schön schlicht. Okay.

Bellaphina Kulabako

In dieser Zeitungs-Annonce freuen sich die glücklichen Großeltern über die Geburt ihrer Enkelin. „Pünktlich und lustvoll ist unser kleines großes Wunder in diese Welt gerutscht“, schreiben sie. Ob sie sich den Namen gleich merken konnten?

Nevio Manno-Luca

Autos geben ja oft mehr über ihre Besitzer preis, als denen lieb ist. Wer sich allerdings die Namen seiner Kinder auf die Heckscheibe klebt, wählt diesen Weg ganz bewusst. In diesem Fall war der Stolz über den besonderen Namen also scheinbar so groß, dass die Eltern ihn mit der ganzen Welt teilen wollten. Und wenn Sie mit ihrem Fahrstil nicht einverstanden sind, dann rufen sie mal ganz laut den Namen ihres Kindes. Hilft bestimmt!

Polixeni

Ob die kleine Polixeni wohl tatsächlich immer ein Schleifchen auf dem Kopf trägt, wie auf dem Aufkleber gezeigt? Nun ja, selbst wenn nicht, wird sie wohl hier und da auffallen in ihrem Leben. Spätestens dann, wenn sie nach ihrem Vornamen gefragt wird.

Feeona Jolee

Viele Mütter und Väter möchten dem Namen ihrer Kinder mit einer besonderen Schreibweise ein i-Tüpfchelchen aufsetzen. Diese Eltern wollten das auch – allerdings, indem sie ein i entfernten und durch ein englisches ee ersetzten. So sind sie gewiss: Ihr Kind hat einen wirklich extravaganten Namen! Vorschläge für die Geschwister: Leesa und Neels (gesprochen: Lisa und Nils).

Leroy Grobi

Wenn schon, dann auch mit ganzer Konsequenz, oder? Das muss sich diese Familie gedacht haben, die ihre Kinder allesamt nach den Helden der Sesamstraße benannt hat. Denn neben Leroy Grobi gehören auch Ernie, Merlin Bert, Elmo und Marlon Bibo zur Familie.

Matt-Eagle

Der Name unter den Namen. Sie essen gern Mett-Igel? Ihnen wäre es aber zu offensichtlich, ihr Kind direkt so zu benennen – also auch in der gleichen Schreibweise? Okay, dann nehmen sie einfach die englische Version! Die wird vom Stamndesamt nämlich scheinbar sogar genehmigt.