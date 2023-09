Sydney -Ein vermisster deutscher Tourist ist in Australien wieder aufgetaucht. Er werde derzeit im Krankenhaus untersucht, teilte die australische Polizei am Dienstag mit. Die Hintergründe seines Verschwindens waren zunächst unklar. Der 32-Jährige klopfte am Morgen gegen 6.00 Uhr in verwirrtem Zustand auf einer abgelegenen Farm in Südaustralien an die Tür, wie die Besitzer Marie und Frank Henderson der Zeitung „Adelaide Advertiser“ sagten.

Der Mann war am 14. April mit seinem Mietwagen in eine Leitplanke gefahren. Die Polizei fand das Auto mit seinem Pass und einem Telefon, aber der Mann war verschwunden. Die Suche blieb zunächst erfolglos. Wo er die vergangenen Tage verbrachte, war vorerst unklar. Er habe wenig Englisch gesprochen, sagten die Hendersons. Sie machten dem Mann Frühstück und riefen dann den Rettungsdienst, der ihn in ein Krankenhaus brachte.

Aus welchem Bundesland er stammte, teilte die Polizei nicht mit. Der Deutsche hatte den Mietwagen am 11. April in Sydney gemietet und wollte ihn am 24. April in Melbourne abgeben. Adelaide liegt 1400 Kilometer westlich von Sydney. Melbourne liegt dagegen 900 Kilometer südlich von Sydney. (dpa)