Hannover -Ein rauschender Erfolg sieht anders aus. Zwar zieht die Alternative für Deutschland nun auch in Hannover in den Landtag ein – es ist der 14. in Deutschland. Die Rechtspopulisten blieben aber deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurück, mussten nach den ersten Prognosen sogar befürchten, dass sie den Sprung über die Fünfprozenthürde gar nicht schaffen würden.

Dana Guth, der Spitzenkandidatin, war die Erleichterung anzusehen, dass es doch gelang. Und sie wusste auch schon, woran es gelegen hat, dass ihre Partei nicht mehr Zuspruch gefunden hat. „Wir hatten einen sehr langen Wahlkampf unter widrigen Umständen“, sagte sie bei einem Fernsehauftritt. Das ist noch eine freundliche Beschreibung.

In Niedersachsen hat es die AfD schwer

Das Flächenland im Norden ist für die AfD tatsächlich schwieriges Terrain. Nach wie vor können die großen Volksparteien CDU und SPD viele Wähler an sich binden, schon bei der Bundestagswahl lag die AfD mit neun Prozent deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 12,6 Prozent. Für die AfD ist es in Niedersachsen schwerer als im Süden und im Osten Deutschlands, die Unzufriedenen auf ihre Seite zu ziehen.

Die widrigen Umstände sind aber vor allem hausgemacht, denn der Landesverband ist so zerstritten wie kaum ein zweiter. Das will etwas heißen in einer Partei, in der sich verschiedene Flügel ohnehin heftig bekämpfen und der gerade eine ihrer wichtigsten Führungspersönlichkeiten verloren gegangen ist. Seitdem Frauke Petry erst die Fraktionen im sächsischen Landtag und im Bundestag und dann auch noch die Partei verlassen hat, rumort es in der AfD.

Schlammschlacht vor der Wahl

In Niedersachsen allerdings brodelt es derart stark, dass manche glauben, dass die AfD auseinanderbrechen könnte. Zwischen Nordsee und Harz tobt nicht nur ein Richtungsstreit, die Partei wird seit Monaten von Intrigen und Skandalen erschüttert. Zur Bundestagswahl hätte sie beinahe gar nicht antreten können, bis zuletzt gab es Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Kandidatenliste.

Was die Partei vor der Landtagswahl bot, lässt sich nur als Schlammschlacht bezeichnen. Armin-Paul Hampel, der Landeschef und Dana Guth feinden sich auch öffentlich an. „Man muss ehrlich bleiben, das war nicht unsere Wunschkandidatin“, kommentierte Hampel die Nominierung seiner Konkurrentin. Kurz vor der Wahl wurde Guth sogar aus der Fraktion im Göttinger Kreistag ausgeschlossen, auch wenn sie dagegen erfolgreich gerichtlich vorging.

Hampel glaubt, dass Guth und ihre Vertrauten „in den vergangenen Jahren maßgeblich versucht haben, jedweden Erfolg des Landesverbandes zu verhindern und mit unzähligen Klagen zunichte zu machen“.

Vorwürfe gegen Armin-Paul Hampel

Seine Kritiker allerdings werfen dem einstigen Fernsehjournalisten, der im Bundesvorstand der AfD sitzt und nun auch in den Bundestag einzieht, ihrerseits einen autoritären Führungsstil und Mobbing vor. Zudem sorgte Hampel in den vergangenen Wochen für Aufmerksamkeit, weil gegen ihn zunächst wegen Untreue, später wegen Betrugs ermittelt wurde. Der 60-Jährige gehört zum rechten Flügel der AfD, gilt als Unterstützer von Björn Höcke, dem Rechtsaußen aus Thüringen.

Das alles belastet die Partei schwer und hat zum schlechten Abschneiden beigetragen, glaubt auch ein AfD-Politiker, der sich derzeit häufig aus Berlin zu Wort meldet. Obwohl Georg Pazderski nicht im Bundestag sitzen wird, leitet der Berliner Parteichef derzeit die Sitzungen der neuen Fraktion. Dass der Austritt von Frauke Petry die AfD in Niedersachsen viele Stimmen gekostet hat, glaubt Pazderski nicht. „Ich denke, das hat nur eine untergeordnete Rolle gespielt.“ Landeschef Hampel hingegen gibt Petry sehr wohl eine Mitschuld. Die Wähler fühlten sich „missbraucht und enttäuscht“ durch ihr Verhalten.