Berlin -Auch wenn wenig klar ist an diesem Wahltag, eines zumindest ist klar: Die Linke zählt zu den Wahlverlierern. Und zwar aus vielerlei Gründen. Sie hat den Einzug in die Landtage von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verpasst. Damit hat das Unternehmen Westausdehnung einen Dämpfer erlitten. In Stuttgart ist das auch eine persönliche Niederlage für den Parteivorsitzenden Bernd Riexinger. Der Schwabe war als Spitzenkandidat angetreten. Und verlor. Die Partei wurde in beiden Ländern zwischen den Parteien mit Machtperspektive zerrieben.

Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, verweist unterdessen auf die erfolgreichen Kommunalwahlen in Hessen und sagt: „Auch im Westen wird das Haus vom Fundament her gebaut. Und das sind die Städte und Gemeinden.“

Nicht jeder ist ein Ramelow

Einen Rückschlag hat die Linke auch im Osten hinnehmen müssen, genauer: in Sachsen-Anhalt. Dort ist es dem Spitzenkandidaten Wulf Gallert nicht gelungen, den Ramelow zu machen – also Ministerpräsident einer rot-rot-grünen Koalition zu werden. Es fehlt die Mehrheit. Es fehlte auch am Willen der SPD. Freilich wäre ein linkes Bündnis in Zeiten eines eher rechten Mainstreams ohnehin eine Überraschung gewesen. Die Linke wird es nun bei den nächsten Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin erneut versuchen.

Die durchschlagendste Wirkung des Wahltages ist das Erstarken der AfD. So fragt die „Zeit“ in ihrer aktuellen Ausgabe: „Wird die AfD die neue Linkspartei des Ostens?“ Damit sind die Zeiten endgültig vorbei, in denen sich die Linke als Protestpartei gerieren konnte. Für den radikalen Flügel um Sahra Wagenknecht ist das eine schlechte Nachricht, für die Reformer eine gute. Sie können darauf verweisen, dass es nur einen Ausweg gibt: die Flucht nach vorn hin zur Gestaltungspartei.

„Die AfD hat nur falsche Versprechungen und Hetze“

Der linke Vizefraktionschef Jan Korte sagte unserer Zeitung jedenfalls: „Dass wir nicht mehr nur Protestpartei sind, ist angesichts der Tatsache, dass wir mittlerweile Minister und einen Ministerpräsidenten stellen, eine normale Entwicklung. Trotzdem haben wir die Aufgabe, uns um bestimmte Milieus, die sonst hinten runter fallen, zu kümmern. Denn die AfD hat nur falsche Versprechungen und Hetze.“

Nach den Protesten gegen die Agenda 2010 habe die Linke die Lücke auf der linken Seite des Spektrums geschlossen. Der Prozess sei beendet. Korte fügte hinzu: „Ich bin für eine rot-rot-grüne Koalition im Bund.“ So lange SPD-Chef Sigmar Gabriel aber gegen jede Form von Umverteilungspolitik sei, „wird es selbst für mich schwierig“.

