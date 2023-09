Mainz -In einem Fernsehstudio kann es ziemlich heiß werden. Die Scheinwerfer, die ganze Technik... Aber an dem grauen Dreiertisch mit dem Herrn im dunkelgrauen Anzug zwischen den beiden Damen in Rot und Blau ist die Atmosphäre eisig. Julia Klöckner (blaues Sakko) und Malu Dreyer (rotes) sind höchst offensichtlich nicht nur politische Gegnerinnen. Die beiden können einander auch persönlich nicht ausstehen.

Nach Winfried Kretschmann (Grüne) und Guido Wolf (CDU) in Baden-Württemberg bestreiten nun die Spitzenkandidatinnen in Rheinland-Pfalz ihr Spitzenduell. Die beiden hatten sich zwei Stunden Zeit für einander genommen. Dreyer und Klöckner lassen es bei einer bewenden. Anders als beim Stuttgarter Zweikampf, zu dem die Matadore mit Starwars-Klängen empfangen wurden, schenkt man sich in Mainz schon bei der Inszenierung jede Dramatik. Peter Frey, der Chefredakteur des Südwestrundfunks hat dann auch keine Mühe, die Debatte der Ministerpräsidentin und ihrer Herausforderin in geordneten Bahnen zu halten.

Die beiden gehen im gemäßigten Kammerton miteinander um. Kaum hebt einmal eine die Stimme, geschweige denn, dass sie Emotionen zeigt. Die eine lässt die andere ausreden, schaut ihr beim Sprechen zu. Die Szene wirkt, als hätten ihre MedienbBerater beiden eingeschärft: Keift Euch bloß nicht an – das macht einen schlechten Eindruck!

Es ist auch in anderer Hinsicht ein im Wortsinne merkwürdiges Duell. Denn die Auseinandersetzung über die Zukunft von Rheinland-Pfalz beginnt in Nordafrika. Die Lage in den Maghrebstaaten, was mit den Menschen geschehen sollen, die von dort zu einer Diskussion wie sie gerade überall im Land stattfinden kann. Das Flüchtlingsproblem hat auch den Landtagswahlkampf im sprichwörtlich „Land der Rüben und Reben“ fest im Griff.

Die beiden geben die hinlänglich bekannten Positionen ihrer Parteien wieder. Es wird auch nicht engagierter oder lauter, als Julia Klöckner behauptet, sie stehe fest an der Seite von Angela Merkel – obwohl siue doch gerade mit ihrem Herausforderer-Kollegen Guido Wolf ein Papier veröffentlicht hat, das eine Wende fordert: Von eineer gemeinsamen europäischen zu eine nationalen Grenzsicherungspolitik. Dreyer lässt sie gewähren. Ein wenig Streit kommt immerhin auf, als Dreyer eine Politik freiwilliger Heimkehr von Flüchtlingen propagiert, Klöckner aber lieber abschieben will, weil das Nachfolger besser abschrecke.

Irgendwann ist auch das vorbei, und der Moderator leitet über zur Landespolitik. Dann geht es zwar nicht um Rüben und Reben, aber um Straßen und Internetausbau, um kostenlose Kita-Plätze und die Einstellung zusätzlicher Polizisten. Klöckner sagt so oft wie möglich, was sie als Ministerpräsidentin auf jeden Fall tun möchte. Die Amtsinhaberin hebt dagegen immer wieder hervor, was ihr ein persönliches Anliegen sei.

Selbstverständlich geht es auch um die AfD, die beider Parteien zu schaffen macht. Klöckner bekräftigt, dass sie sich auch persönlich mit ihren Politikern auseinandersetzen möchte. Klöckner wiederholt ihr bundesweit bekanntes Nein, weil sie dieser immer radikaleren Partei keine Plattform bieten will. Am Ende haben beide so diszipliniert geredet, dass keine ihr Zeitkontingent überschritten hat.

Wie üblich bei derlei Aufeinandertreffen, dürfen beide zum Schluss noch einmal sagen, warum die Fernsehzuschauer Klöckner und die CDU oder Dreyer und die SPD wählen sollen.

Beide haben dies Statement offenbar genau geübt – nur dass Klöckner noch möglichst viele Einzelpunkte aus ihrem Programm in den eineinhalb Minuten unterbringen möchte, während die Amtsinhaberin ruhig behauptet, dass die Wähler sich auf sie verlassen könnten. In eineinhalb Wochen wissen wir auf wen von beiden sie sich verlassen wollen – oder ob sie beiden jeweils allein so viel nun auch wieder nicht (zu)trauen und deshalb CDU und SPD auch in Mainz in eine große Koalition sperren.