Mainz -„Malu, Malu, Malu.“ Die Rufe auf der Wahlparty der SPD in den Räumen der rheinland-pfälzischen Landtagsfraktion sind laut, das Klatschen ist rhythmisch. Der Saal ist überschaubar groß, alle stehen dicht gedrängt. Malu Dreyer dankt allen Wahlkämpfern, sagt aber auch: „Ich denke auch einfach, dass die Bürgerinnen und Bürger mir vertraut haben. Mir als Ministerpräsidentin.“

Es sind zwei Sätze, mit dem sie klar macht: Ihre Wahlkampfstrategie ist aufgegangen. Und die lautete: sich als verlässlich präsentieren und den Amtsbonus ausspielen. Dreyer betonte dabei auch stets, es sei doch sie, die in der Flüchtlingskrise an der Seite von CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel stehe. Ganz anders als die CDU-Spitzenkandidatin Julia Klöckner, die sich – nicht zuletzt aus Angst vor der AfD – immer wieder öffentlichkeitswirksam von Merkel absetzte.

Die Strategie von SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist aufgegangen.

Julia Klöckner hat ihr Ziel bei den Landtagswahlen nicht erreicht.

Zwei Frauen im Kampf um das Amt der Ministerpräsidentin

Jetzt stehen sie direkt nebeneinander im Foyer des Abgeordnetenhauses des Mainzer Landtags, die beiden Kontrahentinnen. Mit Dreyer und Klöckner konkurrierten das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik zwei Frauen um das Amt der Ministerpräsidentin. Beide tragen sie einen roten Blazer und eine schwarze Bluse. Dreyer schaut konzentriert, Klöckner lächelt so viel, wie sie nur kann. Gleich sollen sie hier in der Kandidatenrunde dem ZDF Rede und Antwort stehen. Doch erst einmal verfolgen sie über einen Bildschirm eine solche Runde aus Baden-Württemberg. Dreyer lacht, als der dortige Ministerpräsident Winfried Kretschmann gefragt wird, ob von seinem persönlichen Erfolg auch auf die Grünen etwas abstrahle. Das denke er doch, antwortet Kretschmann.

Die Niederlage von Klöckner ist deutlich

Dreyer denkt das für ihren Erfolg und die SPD wohl auch. Noch intensiver lacht Dreyer, als der CDU-Spitzenkandidat im Südwesten, Guido Wolf, sagt, Grün-Rot im Land sei abgewählt. Dreyer weiß: Genau das wird Klöckner auch gleich über Rot-Grün in Rheinland-Pfalz sagen. Und doch wird es der CDU-Spitzenkandidatin nicht helfen, ihre Niederlage zu kaschieren.

Dabei hatte die CDU doch viele Monate lang die Umfragen angeführt. So hatte die CDU Julia Klöckner schon als „Ministerpräsidentin“ plakatiert – und auch einen sehr viel repräsentativeren Ort für eine Wahlparty gemietet, als Fraktionsräume es seien können: das Kurfürstliche Schloss. Die Decken sind hoch, die Säulen ansehnlich – und es ist so leer um 20 Uhr, dass die kleinen Gruppen oft weit auseinander stehen.

Wie lässt sich die Niederlage erklären? „Wir hätten der AfD durch eine noch härtere Linie in der Flüchtlingspolitik das Wasser abgraben müssen“, sagt einer. „Nein, die Konfrontation mit Merkel ist nicht gut angekommen“, widerspricht ein anderer. Klöckner führte im Wahlkampf ja tatsächlich politische Pirouetten auf.

Sie, die Obergrenzen für die Zahl der Flüchtlinge vorher noch „inhuman“ genannt hatte, forderte plötzlich Tageskontingente. Ein Plan B zu Merkels Politik, den Klöckner Plan A2 nannte. Um die Distanzierung notdürftig zu kaschieren. Die Wähler in Rheinland-Pfalz konnten oder wollten nicht folgen.

Und jetzt?

Wie geht es jetzt weiter? Rot-Grün hat keine Mehrheit, da die Grünen stark verloren haben und die AfD in den Landtag eingezogen ist. Dreyer betonte, eine große Koalition sei „immer nur die Ultima Ratio“.

Also ein Ampel-Bündnis mit den Grünen, aber auch unter Einbeziehung der FDP? Dreyer favorisiert dies, verweist auf die Geschichte sozialliberaler Bündnisse in Rheinland-Pfalz.

Auf der Wahlparty der SPD im Landtag ist auch der frühere SPD-Vorsitzende Rudolf Scharping zu Gast. Er regierte in Rheinland-Pfalz von 1991 bis 1994 mit der FDP.

