Die Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt wählten heute einen neuen Landtag.

Die ersten Prognosen wurden um 18.00 Uhr veröffentlicht.

In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt wurde am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Die AfD feiert ihren ungefährdeten Einzug in alle drei Landtage, die SPD erlebt ein Debakel in Baden-Württemberg.

Lesen sie die Ereignisse in unserer Chronik nach.