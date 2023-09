Klötze -Ein Zaun quer über den örtlichen Sportplatz versetzt den Klötzer Ortsteil Kusey in Aufruhr. Der Landwirt Herwig Bierstedt hat einen 38 Meter breiten Streifen des Feldes mit Maschendraht umzäunt. Darauf will er unter anderem seine Pferde weiden lassen.

Der Sportverein kann den Platz nicht mehr für sein Fußballtraining nutzen, die Grundschule hat nach Angaben der Schulleiterin keinen Ort mehr für die Bundesjugendspiele. Am Dienstag wollten Vertreter des Liegenschaftsamts und des Sportvereins über die Zukunft des Kuseyer Sports beraten.

Dabei ist der Landwirt im Recht: Er kaufte das Grundstück, das sich in einem langen Streifen über den Sportplatz zieht, im Jahr 2013 von einem privaten Eigentümer. Zuvor hatte es die Einheitsgemeinde Klötze jahrelang gepachtet. Die Stadt klagte nach dem Kauf gegen den Landwirt und beanspruchte das Grundstück für sich - verlor aber den Prozess am Verwaltungsgericht Magdeburg.

„Die haben 20 Jahre Zeit gehabt, das Stück zu sichern, wenn das so wichtig war“, betont Bierstedt. Klötzes Bürgermeister Matthias Mann (CDU) beteuert: Von Verkaufsplänen seitens des Eigentümers habe man gar nichts gewusst. (dpa)