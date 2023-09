Berlin -Die deutsche Landwirtschaft hat harte Zeiten hinter sich. Im Wirtschaftsjahr 2015/16, das am 30. Juni endete, gingen die Erzeugerpreise und damit die Einkommen der Landwirte erneut kräftig zurück. Gegenüber 2013/14 sanken die Preise im Schnitt um sechs Prozent. Für Brotweizen wurden neun Prozent weniger erlöst, für Milch gab es sogar 17 Prozent weniger, die Schweinfleischpreise sanken dagegen „nur“ durchschnittlich um sechs Prozent. Insgesamt minderte sich der Produktionswert der landwirtschaftlichen Erzeugung bundesweit um drei Prozent. Die Gewinne pro Haupterwerbsbetrieb brachen um acht Prozent auf durchschnittlich 39 700 Euro ein. Den Landwirten und mitarbeitenden Familienmitgliedern blieben pro Kopf und Jahr 27 500 Euro brutto, also abzüglich Steuern und Sozialversicherungen. Im Wirtschaftsjahr zuvor hatte es mit minus 34 Prozent einen noch deutlicheren Rückgang der Betriebsüberschüsse gegeben.

Ist das Schlimmste überstanden?

Die gute Nachricht am Ende dieses schwierigen Jahres lautet: Die Situation hat sich nach Angaben des Deutschen Bauernverbands in den vergangenen Monaten leicht entspannt, und wenn nicht alles täuscht, ist das Schlimmste mittlerweile überstanden. „Wir zögern noch, von einer echten Trendwende zu sprechen, aber die Erzeugerpreise haben sich zuletzt etwas erholt“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied anlässlich der Präsentation des Situationsberichts 2016/17 am Dienstag in Berlin. So stieg der Kilopreis für Milch, der zeitweise nur noch geringfügig über 20 Cent gelegen hatte, im Dezember auf 32 Cent. Für 2017 rechnet der Bauernverband mit mindestens 34 Cent. Auch die Ferkelpreise haben leicht angezogen und liegen nach langer Durststrecke erstmals wieder über 50 Euro pro Tier. Rukwied nennt als wichtigsten Grund die zuletzt gestiegenen Ausfuhren nach Asien, allen voran nach China.

Diese Erklärung passt zwar in die seit Jahren vom Bauernverband propagierte Exportstrategie, mit der das Auslaufen der Milchquote und der damit verknüpften Garantiepreise aufgefangen werden sollte. Allerdings sind die steigenden Ausfuhren nur zum einem Teil für die Preiserholung verantwortlich. Der zweite Grund verbirgt sich hinter dem Begriff Strukturwandel und bedeutet nichts anders als: Hofsterben. Die Zahl der Milchviehbetriebe ging im Jahresverlauf um fast fünf Prozent zurück, der Milchkuhbestand sank um 40 000 auf 4,27 Millionen Tiere. Noch weitaus deutlicher verringerte sich die Zahl der Schweine: um eine auf 27,1 Millionen. Das damit verknappte Angebot ließ die Preise leicht steigen.

Kleine Höfe fielen zum Opfer

Die Preiskrise, die also im Wesentlichen eine Überproduktionskrise war und ist, beschleunigte den seit Jahrzehnten anhaltenden Konzentrationsprozess in der Landwirtschaft, dem vor allem viele kleine Höfe zum Opfer fallen: 1970 hatte es noch fast 800 000 Milchviehbetriebe und mehr als eine Millionen Schweinehalter gegeben. Mittlerweile werden die Hälfte aller Milchkühe in Deutschland in Großbetrieben mit mehr als 100 Tieren. Höfe mit 50 und weniger Kühen machen zwar noch immer 60 Prozent aller Milchviehbetrieb aus, sie halten aber nur noch ein Fünftel des Gesamtbestandes.

Dabei zeigt die Entwicklung der ökologischen Landwirtschaft, dass auch kleine und mittlere Erzeuger erfolgreich wirtschaften können. Die noch vor 20 Jahren spöttisch belächelten Ökobauern zählen mittlerweile zu den Gutverdienern in der deutschen Landwirtschaft. Eine kräftig gestiegene Nachfrage bescherte selbst den Milchhöfen stabile Kilopreise von 48 Cent und mehr. Der Ertrag pro Kuh lag in Ökobetrieben bei 7558 Euro im Jahr, im konventionellen Bereich waren es 5938 Euro. Insgesamt erwirtschafteten die Biohöfe pro Arbeitskraft und Jahr 34 800 Euro und damit ein Viertel mehr als konventionelle Konkurrenten. Der Gewinn pro Betrieb lag mit 56 300 Euro ebenfalls weit über dem Branchendurchschnitt. Neben deutlich geringeren Aufwendungen für Pflanzenschutzmittel und Dünger sind vor allem die höheren Preise für die guten Ergebnisse verantwortlich. So liegt der Weizenertrag pro Öko-Hektar mit 37,3 Dezitonnen zwar deutlich unter dem konventioneller Höfe mit 83,8 Dezitonnen. Dafür liegt der Erlös pro Dezitonne Bioweizen aber 45,70 Euro pro Dezitonne gegenüber 16,70 Euro für herkömmlich erzeugten.

Einen weiteren Vorteil haben Biobetriebe durch die höheren Zuwendungen aus Brüssel. Die EU-Zuschüsse lagen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr bei durchschnittlich 538 Euro pro Hektar, konventionelle Höfe erhielten im Schnitt 347 Euro. Auf Dauer scheint die beste Vorsorge gegen Agrarkrisen mithin der Öko-Anbau, zumal die Nachfrage nach Bioprodukten im Inland viel schneller wächst als die heimische Produktion: Immer größere Mengen an Bioerzeugnissen mussten daher in den vergangenen Jahren vornehmlich aus anderen EU-Ländern eingeführt werden. Dabei lebt die deutsche Landwirtschaft insgesamt nach wie vor von den hiesigen Verbrauchern: 75 Prozent der heimischen Erzeugnisse werden im Inland vermarktet, 20 Prozent in andere EU-Länder exportiert. Nur fünf Prozent gehen an Drittstaaten, vornehmlich in Asien.