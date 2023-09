Berlin -Deutschlands Landwirte haben schwere Zeiten hinter sich. Mehr als zwei Jahre lang erhielten Milchviehhalter und Schweinmäster für ihre Erzeugnisse Preise, die nicht einmal die Herstellungskosten deckten. Kaum mehr als 20 Cent gab es zeitweise für den Liter Milch. Mindestens 35 Cent müssten es für konventionelle Betriebe sein, um rentabel arbeiten zu können. Ähnlich desaströs entwickelte sich der Schweinfleischpreis. Mitte 2014 bekamen Bauern für ein 25-Kilogramm-Ferkel noch 54 Euro, im November 2015 waren es gerade noch 30 Euro. Mittlerweile haben sich die Preise zwar erholt: Der Liter Milch bringt derzeit gut 32 Cent und für ein Ferkel sind sogar mehr als 60 Euro drin. Ungeachtet dessen aber sind die Gewinne der Haupterwerbsbetriebe nach Angaben des Deutschen Bauernbunds in den vergangenen drei Jahren um rund 35 Prozent eingebrochen.



Das bleibt nicht folgenlos. Immer mehr Höfe verschwinden. Allein in Brandenburg mussten nach Angaben des Landesbauernverbands in den vergangenen zwei Jahren 90 Milchviehbetriebe dicht machen. Die Zahl der Tiere verringerte sich in diesem Zeitraum um 16.000 auf 138.000. Für das Bundesgebiet meldet das statistische Bundesamt für den Zeitraum Frühjahr 2013 bis März 2016 einen Rückgang der Viehhaltungsbetriebe um acht Prozent. Von den Schweinefleischerzeugern gaben sogar 18 Prozent auf. Besonders kleine Höfe halten nicht mehr mit. Den Angaben der Wiesbadener Statistiker zufolge stellten seit 2010 bundesweit fast 30.000 landwirtschaftliche Familienunternehmen den Betrieb ein.



Äcker werden zu Anlageobjekten

Neu ist dieser „Strukturwandel“, wie der Deutsche Bauernverband das Hofsterben bezeichnet, zwar nicht: Im Vereinigungsjahr 1990 waren insgesamt noch fast 630.000 Agrarbetriebe in Deutschland registriert, 2016 waren es nur mehr 275.000. Doch Preiskrisen befeuern besagten Strukturwandel zusätzlich - und damit auch die Tendenz zu immer größeren Agrarunternehmen. Da die gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche in Deutschland seit Jahren mehr oder minder konstant bleibt und 2016 etwa 16,7 Millionen Hektar umfasste, wächst die durchschnittliche Fläche der verbleibenden Betriebe.

Gleiches gilt für einen weiteren Trend: Der Acker wird zum Anlageobjekt. Seit einigen Jahren legen landwirtschaftsfremde Investoren in großem Stil Gelder in deutschen Agrarflächen an. Laut Statistischem Bundesamt sind Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) und andere Personengesellschaften als Betreiber von Agrarbetrieben stark im Kommen. Ihre Zahl stieg den Angaben zufolge seit 2010 um ein Viertel auf 26.000 an, während die Zahl der Bauernhöfe insgesamt wie erwähnt stark rückläufig ist. Nach Auskunft des grünen Europaabgeordneten Martin Häusling verfügen mittlerweile drei Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland über 50 Prozent der Agrarflächen. Ulrich Jasper, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), spricht von einer „ungesunden Konzentration“.



300 Euro pro Hektar im Jahr aus Brüssel

Die Investoren selbst sehen das freilich anders. Denn zum einen sind sichere Anlagemöglichkeiten wegen der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank rar. Zum zweiten bilden 300 Euro, die Brüssel pro Hektar und Jahr auszahlt, eine Art garantiertes leistungsloses Grundeinkommen. Und drittens versprechen Agrarinvestitionen gute Renditen, weil Weltbevölkerung und Lebensmittelnachfrage weiterhin wachsen.



Die bisher detaillierteste Untersuchung zum Einstieg von Fremdinvestoren legte das Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei – kurz Thünen-Institut – im vergangenen Jahr vor. Die Wissenschaftler hatten die Eigentumsentwicklung von insgesamt 676 Agrarunternehmen in acht Landkreisen Ostdeutschlands analysiert. Im Untersuchungszeitraum 2007 bis Ende 2014 wechselten 87 der Betriebe den Besitzer. Am Ende befand sich knapp ein Fünftel der Höfe in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte in der Hand nichtlandwirtschaftlicher Investoren. Weitere 15 Prozent wurden von überregional aktiven Landwirten, Holdings und Industrieunternehmen gehalten. In Anhalt-Bitterfeld, Nordsachsen und Bautzen kontrollierten überregionale aktive Unternehmen immerhin rund ein Fünftel der Flächen.



Große Betriebe profitieren von hohen Zahlungen

Alt eingesessene Bauern reagieren alarmiert auf diese Entwicklung. Der besonders in Ostdeutschland starke Bauernbund warnte Ende April, dass landwirtschaftlichen Betriebe durch den Zufluss außerlandwirtschaftlichen Fremdkapitals „über kurz oder lang nicht mehr in den Händen der ortsansässigen Landwirte bleiben“. Daraus wiederum ergeben sich nach Ansicht der AbL unschöne Konsequenzen. „Die Verantwortung für den dauerhaften Erhalt gesunder Agrarflächen ist bei Fremdinvestoren weniger ausgeprägt als in einem Familienbetrieb, der seit Generationen den Hof bewirtschaftet“, stellt ABL-Sprecher Jasper fest.

Dabei spielen die Direktzahlungen aus Brüssel laut Jasper eine unrühmliche Rolle, weil besonders große Betriebe von besonders hohen Zahlungen profitieren. Ein Beispiel ist der 2016 insolvent gegangene Agrarkonzern KTG, dem jährlich 9 Millionen Euro allein aus Brüsseler Subventionstöpfen zugeflossen sein sollen. „Wir halten das nicht für sinnvoll“, sagt Jasper. Der der grüne Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer ebenso wenig: „Es ist eine Ironie: Agrarsubventionen, die den Bauern helfen sollen, zerstören auf Dauer die Existenz der kleinen Höfe. Profitieren tun Agrarkonzerne und wenige Großbetriebe.“



Schwere Zeiten für Landwirte

Während Bauernverband und Bauerbund unverändert an den Direktzahlungen aus Brüssel festhalten wollen, befürworten Bioverbände und Ökobauern seit langem eine Abkehr von der flächenorientierten Subventionspolitik, um den Trend zu weiterer Konzentration und Industrialisierung der Landwirtschaft aufzuhalten. Die EU-Zahlungen sollten an messbare, gesamtgesellschaftlich erwünschte Leistungen – wie beispielsweise Beiträge zum Erhalt der Artenvielfalt, zur Bodenqualität oder zum Grundwasserschutz - gebunden werden, fordern Grüne, AbL und der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft unisono.



Die Bundesregierung fördere bewusst landwirtschaftliche Massenproduktion in Großbetrieben und verfolge damit eine Politik des Wachsens oder Weichens, kritisiert Grünenpolitiker Krischer. Nicht einmal der Verlust zehntausender Höfe bewege Berlin zum Umdenken: „Wer das Preisdumping der industriellen Landwirtschaft nicht besteht, muss aufgeben.“

Deutschlands Landwirte haben schwere Zeiten vor sich.