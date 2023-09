Langen/Offenbach -Ein Autofahrer mit gesundheitlichen Problemen ist in Hessen in die Fensterscheibe eines Krankenhauses gefahren.



Der Mann sei auf dem Weg in das Krankenhaus in Langen gewesen, weil es ihm nicht gut gegangen sei, sagte ein Polizeisprecher in Offenbach am Dienstag. Kurz vor der Klinik verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und rollte in das Fenster. (dpa)

