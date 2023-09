Der Anblick ist wirklich außergewöhnlich: Im Norden von Mexiko, auf der beliebtesten Urlaubsinsel Yucatán, gibt es einen rosafarbenen See. Das Ufer hingegen leuchtet weiß. Der Name des Sees: Las Coloradas, übersetzt heißt das so viel wie „die Roten“. Surreal sieht das rosafarbene Wasser aus, im Hintergrund türmen sich Salzberge auf.



Eine touristische Infrastruktur gibt es nicht, der Ort Las Coloaradas hat rund 1000 Einwohner, die entweder ihren Lebensunterhalt mit der Fischerei verdienen oder im hiesigen Salzwerk arbeiten. Trotzdem ist der See im Internet – besonders auf Instagram – ein echter Hit: rund 50.000 Beiträge wurden dort schon mit dem Hashtag #lascoloradas geteilt. Doch was verleiht dem Wasser seine außergewöhnliche Farbe?



Rosafärbung ist ein natürlicher Prozess

Auch wenn das Naturspektakel unecht aussieht, es entsteht auf natürliche Art und Weise. Algen, Mikroorganismen und Salzwasserkrebse, die den Farbstoff Beta-Carotin produzieren, sind dafür verantwortlich, dass das Wasser der Lagune von Las Coloradas rosafarben leuchtet.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Von dem Beta-Carotin profitieren auch die Fressfeinde der kleinen Krebse: Tausende Flamingos sind ebenfalls an dem See zu Hause. Das Beta-Carotin der Krebse verleiht dem Gefieder der dort lebenden Flamingos die pinke Farbe. Je mehr Wasserbewohner sie vertilgen, desto intensiver.



19 Lagunen, aus denen Salz gewonnen wird

Einzigartig ist der rosafarbene See nicht: Vor Ort findet man mehrere dieser Gewässer, denn Las Coloradas ist nur ein See des Biosphärenreservats Rio Lagartos, das rund 15.000 Quadratmeter groß sein soll. Dazu zählen 19 künstlich angelegte Lagunen, aus denen pro Halbjahr bis zu 15 Tonnen Salz gefördert werden. Die Farbe der jeweiligen Lagune – blau, grün, rosafarben oder pink – zeigt auch an, wie viel Salz im Wasser vorhanden ist. Den höchsten Salzgehalt weist dabei das pinke Wasser auf.



Weltweit gibt es einige weitere pink leuchtende Gewässer. Zum Beispiel den Lake Hillier in Australien oder den Koyashskoye-Salzsee auf der Krim. Immer sind dieselben farbstoffhaltigen Mikrorganismen der Grund für die Färbung.



Von allen pinken Seen ist Las Coloradas der schönste

Die Lagune von Las Coloradas ist aber mit Abstand der beliebteste im Netz, denn dort bildet das weiße Ufer einen besonders schönen Kontrast zum Wasser. Was auf den ersten Blick nach einem Puderzuckerstrand aussieht, ist in Wirklichkeit Salz. Schon zu Maya-Zeiten soll an dem See Salz abgebaut worden sein.



Das könnte Sie auch interessieren:

Baden ist verboten

Schaulustige kommen übrigens nur in Begleitung eines Touristenführers an das Ufer des Sees. Baden ist dort ohnehin nicht erlaubt. Obwohl der See nicht giftig ist, herrscht striktes Schwimmverbot. Da das Wasser der Salzgewinnung dient, darf es nicht verunreinigt werden. (sar)