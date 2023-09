Rom -Die italienische Modedesignerin Laura Biagiotti ist nach einem Herzstillstand im Alter von 73 Jahren gestorben. Die gebürtige Römerin, die seit Jahrzehnten der von ihr gegründeten Weltmarke vorstand, sei am Mittwochabend ins Krankenhaus gebracht worden und dort in der Nacht zum Freitag auf der Intensivstation gestorben, bestätigte ein Sprecher des Unternehmens der Deutschen Presse-Agentur in Rom.



Ihre Tochter Lavinia postete auf Instagram ein Foto, das sie zusammen mit ihrer Mutter zeigt, und schrieb darunter: „Danke für alles, Mama. Für immer zusammen.“ (dpa)