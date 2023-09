Rio de Janeiro -Beim Judo kann sich in einer Sekunde alles entscheiden. Bei Laura Vargas Koch ist es am Mittwochabend die 63. Sekunde in der Verlängerung gewesen. Da überlistete sie in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm im Kampf um Platz drei die Spanierin Maria Bernabeu mit einer großen Innensichel. Sie hakte sich mit ihrem linken Bein ins rechte Bein der Gegnerin ein, dann verlagerte sich die Technik auf das andere Bein, die Spanierin fiel. Es war ein Golden Score.

Vargas Koch ließ sich rücklings mit nach oben gestreckten Armen auf die Judomatte fallen. Sie blieb liegen, genoss, denn da wusste sie ja: Es hat geklappt mit der Medaille, der ersten für den Deutschen Judo-Bund bei den Spielen hier in Brasilien. "Ich war völlig am Ende, aber ich hab gemerkt, sie auch", sagte sie. "An dem Tag so seine Leistung abzurufen, das ist schon richtig cool."

Lebt und trainiert in Köln

Vargas Koch, 26, in Berlin geboren und aufgewachsen, ist Mathematik-Doktorandin. Sie lebt und trainiert in Köln in einer WG, promoviert in Aachen und startet für den Ersten Berliner Judoklub. Sie weiß, dass sich Erfolge nicht berechnen lassen, aber ganz offenbar braucht sie Rituale, die ihr Selbstvertrauen stärken. Eigentlich hatte sie vorgehabt, vor Beginn der Wettkämpfe auf den Zuckerhut hinauf zu gondeln. Das hatte ihr vor drei Jahren schon mal Glück gebracht, als sie in Halle Maracanazinho in Rio de Janeiro überraschend WM-Zweite geworden war. Dieses Mal blieb ihr für eine Fahrt zur Christus-Statue allerdings keine Zeit. Also behalf sie sich mit einem Smartphone-Foto, das ihre Mutter am Dienstag für sie geschossen hatte. Ganz offenbar klappte es mit diesem Kunstgriff ja auch, dieses Mal kam die Bronzeplakette dabei heraus. Die Erleichterung nach dieser ersten Medaille für den Deutschen Judo-Bund war Peter Frese am Mittwochabend anzusehen. "Was die Laura für die Mannschaft und die Trainer gemacht hat, ist aller Ehren wert. Vielen Dank", sagte der Verbandspräsident.

Zuvor mussten alle acht Athleten des Verbandes bereits nach Runde eins oder zwei von der gelb-roten Judomatte in der Carioca Arena gehen. Jetzt, so glaubt Frese, sei auch am heutigen Donnerstag, noch eine Medaille möglich, denn alle weiteren deutschen Judoka hätten jetzt diesen Rucksack voller Erwartungen nicht mehr. "Ich möchte mich bei der ganzen Bande in Köln bedanken", sagte er. "Aber auch beim Ersten Berliner Judoverein, denn ohne die gute Ausbildung in den kleinen Vereinen könnte der deutsche Sport nicht funktionieren."

Selbstbewusst vor den Spielen

Vargas Koch, deren Vater mit 15 Jahren aus Chile nach Berlin kam, hatte gewusst, dass sie jede im Feld schlagen könne. Das hatte sie vor Beginn der Wettkämpfe auch selbstbewusst gesagt. Aber sie hatte auch eingeräumt, Sie könne aber auch gegen jede im Feld verlieren. Die Bilanz gegen Haruka Tachimoto, auf die sie im Halbfinale getroffen war, sprach eindeutig gegen sie. In vier Kämpfen zuvor hatte sie gegen die Japanerin noch nie gewonnen. In Rio kam Niederlage Nummer fünf gegen die spätere Olympiasiegerin durch eine große Wertung hinzu.

In ihrem ersten Kampf hatte Vargas Koch gegen Antónia Moreira aus Angola gewonnen. Die Olympia-Neunte von London 2012 war wegen Beinfassens disqualifiziert worden. "So hat Laura 2013 auch gekämpft, als sie Vize-Weltmeisterin geworden ist, einfach selbstsicher", hatte Peter Frese da schon optimistisch bemerkt.