Montréal -Bei einer Lawine in der westkanadischen Provinz British Columbia sind fünf Wanderer ums Leben gekommen. Sie wurden am Samstag von den Schneemassen 500 Meter in die Tiefe gerissen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Die Südkoreaner, die nach Angaben der Zeitung „Vancouver Sun“ erfahrene Mitglieder zweier örtlicher Wandervereine waren, wollten den Gipfel des Mount Harvey nördlich von Vancouver besteigen. Ein Wanderer alarmierte gegen vier Uhr morgens am Samstag die Polizei, nachdem er die Lawine beobachtet hatte. Am Sonntag wurden dann die fünf Leichen entdeckt.



Wie Ctv News berichtet, starben die Bergsteiger aufgrund des Sturzes, nicht infolge der abgegangenen Lawine. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen hatten die Behörden vor einem großen Lawinenrisiko in der Region gewarnt. (red/afp)