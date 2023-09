Rom -Die Fans des italienischen Fußball-Erstligisten Lazio Rom wollen den deutschen Weltmeister Miroslav Klose mit einer Petition von einer Vertragsverlängerung überzeugen. „Bitte Miro, bleib weiter bei uns“, heißt es auf Italienisch, Englisch und Deutsch in dem Aufruf im Internet, den bis zum Donnerstag mehr als 1150 Unterstützer unterschrieben hatten. Kloses Vertrag bei dem Serie-A-Club läuft im Sommer aus, bislang hat sich der 37 Jahre alte DFB-Rekordtorschütze noch nicht entschieden, ob und wo er seine Karriere fortsetzt.

„Miroslav Klose ist ein Beispiel an Professionalität, Zuverlässigkeit, Bescheidenheit und Ehrlichkeit, das im heutigen Fußball unter dem Schutz eines Unesco-Fußball-Erbes stehen sollte“, schreiben die Fans in ihrer Petition. „Wir Laziali fühlen, dass er zu uns gehört, und bitten ihn deshalb, zu bleiben. So ein Mann ist eine Bereicherung für jeden wirklichen Fan und jede Mannschaft.“

Seit seinem Wechsel vom FC Bayern München in die italienische Hauptstadt 2011 ist Klose bei Lazio zum Fan-Liebling geworden. In dieser Saison ist der Angreifer jedoch meist nur noch Ersatz und erzielte in seinen 21 Liga-Einsätzen vier Tore. Italienische Medien hatten zuletzt spekuliert, Lazio wolle den Vertrag mit Klose nicht verlängern, weshalb dieser in die USA wechseln werde. (dpa)