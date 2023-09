Wissenschaftler haben sich mit einer Frage beschäftigt, die sich vermutlich alle Eltern schon gestellt haben: Wie gefährlich ist es, wenn kleine Kinder Legoteile verschlucken? Mit den großen Duplo-Steinen ist das nicht möglich, aber fast sämtliche Teile der normalen Bausätze passen sicherlich in Kindermünder und können auch in der Speiseröhre verschwinden.

Sechs australische und britische Forscher haben nun den Selbstversuch gemacht und untersucht, wie lange ein Plastikteilchen auf seiner Reise durch die Eingeweide benötigt. In der Weihnachtsausgabe des „Journal of Paediatrics and Child Health“ wird das Experiment dokumentiert, wie der „Guardian“ in seinem Artikel „Shit a brick“ berichtet. Ein Video zeigt, wie die sechs „Versuchskaninchen“ gelbe Legomännchen-Köpfe von rund einem Zentimeter Größe mit einem Glas Wasser hinunterspülen.

Das Ergebnis: Im Durchschnitt braucht der Lego-Kopf 1,7 Tage, bis er in der Toilette wieder auftaucht. Das soll zur Beruhigung besorgter Eltern beitragen, denn die meisten kleinen Plastikteile schaden dem Kind demnach nicht. Werden allerdings größere oder scharfkantige Objekte verschluckt, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Vom Nachmachen auch mit den harmlosen Lego-Köpfen raten die Wissenschaftler dennoch ab. (cm)

Das könnte Sie auch interessieren: