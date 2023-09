Lehrer darf Schüler-Smartphone tagelang einkassieren

Es ist wohl der Albtraum eines jeden Jugendlichen: ein Wochenende ohne Handy. Nicht erreichbar zu sein. Ohne Whatsapp-Chat. Und noch dazu die Ungeheuerlichkeit, die Schmach, dass es der Lehrer eingezogen hat, am Freitag, dem letzten Tag vor dem Wochenende.



Darf der das? Er darf. Es ist nämlich keine Grundrechtsverletzung, wie das Berliner Verwaltungsgericht urteilte. Geklagt hatten die Eltern des Schülers. Doch die Klage wurde abgewiesen.



Schüler war minderjährig

Der Fall: Der Lehrer hatte das Handy des Schülers an einem Freitag eingezogen. Der Protest des Schülers nutzte nichts. Die Schulleitung weigerte sich, das Handy herauszugeben. Sondern entschied, es übers Wochenende unter Verschluss zu halten. Erst am Montag darauf durfte die Mutter das Telefon des Schülers wieder abholen. Der Fall ereignete sich schon 2015 an einer Sekundarschule in Berlin. Der Schüler war damals minderjährig.



Ist das Ehrverletzung?

War das Einziehen und die Verwahrung des Handys rechtswidrig? Das war die Position der Eltern und des Schülers. Sie klagten. Sie sahen auch eine Demütigung und Ehrverletzung in dem Vorgehen des Lehrers.



Die Richter stellten nun das Gegenteil klar. Die plötzliche Unerreichbarkeit per Handy stelle keine unzumutbare Beeinträchtigung der Grundrechte des Schülers dar. Zudem sei das Vorgehen kein unerlaubter Eingriff in das Erziehungsrecht der Eltern. Es habe auch keine Diskriminierung vorgelegen: Es sei ein einmaliger Fall gewesen, der Jugendliche habe die Schule mittlerweile verlassen.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das Berliner Verwaltungsgericht wies daher die Klage ab.

Die Eltern können gegen das Urteil jetzt noch beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in Berufung gehen. (red)



Dieser Artikel erschien zuerst in der „Berliner Zeitung“.

Das könnte Sie auch interessieren: