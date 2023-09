Lehrer gibt Veruntreuung von mehr als 100.000 Euro an Schule zu

In dem Prozess gegen den 51-Jährigen geht es um gewerbsmäßige Untreue in 231 Fällen

Der Angeklagte Lehrer Ralf L. steht am 11.01.2017 in Bensheim (Hessen) im Verhandlungssaal des Amtsgerichts. Der Lehrer soll Geld der Schule auf Privatkonten umgeleitet und so mehr als 100.000 Euro Schaden angerichtet haben. dpa