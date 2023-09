Leicester -Ungeachtet der sportlichen Talfahrt beim englischen Fußballmeister Leicester City bereut Torhüter Ron-Robert Zieler seine Rückkehr nach Großbritannien nicht. „Niemand durfte erwarten, dass wir noch einmal den Titel holen. Im Leben gibt es Höhen und Tiefen“,sagte der 27-Jährige der Bild-Zeitung.



Der Ex-Hannoveraner hatte die Niedersachsen nach deren Abstieg aus der Bundesliga im Sommer verlassen. Aktuell nimmt der Titelverteidiger in der Premiere League unter 20 Mannschaften nur den 15. Platz ein. Besser läuft es für Leicester in der Champions League. In der Königsklasse qualifizierte sich das Team von Coach Claudio Ranieri als Gruppensieger vorzeitig für das Achtelfinale. (sid)