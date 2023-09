Düsseldorf -Aus einem Altkleidercontainer haben Polizei und Feuerwehr in Düsseldorf einen Toten geborgen. Passanten hatten in der Nacht zum Sonntag die Rettungskräfte gerufen, weil sie einen leblosen Mann entdeckt hatten, dessen Oberkörper in dem Container steckte.

Die Polizei öffnete den Behälter mit Unterstützung der Feuerwehr und zog den Mann heraus. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Wie der Mann in die missliche Lage geriet und wie er starb, ist noch nicht geklärt. Anzeichen für eine Straftat hat die Polizei bislang nicht. (dpa)