Frankfurt/Main -Im Fall der getöteten Frau, die in einem Frankfurter Park gefunden wurde, hat die Polizei weiter keine heiße Spur zum Täter. Eine Sprecherin sagte am Freitag jedoch, es handele sich bei der Toten um eine 29-Jährige, die wegen einer Falschaussage zu sexueller Belästigung angeklagt worden war.



Ob ein Zusammenhang mit der Tat bestehe, sei aber unklar. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.



Ein Hundebesitzer hatte die blutverschmierte Leiche am Mittwochmorgen beim Gassigehen im Volkspark Niddatal entdeckt. Die 29-Jährige hatte unter anderem in einem Zeitungsbericht angegeben, an Silvester 2016/2017 von arabischstämmigen jungen Männern belästigt worden zu sein. Die Vorwürfe erwiesen sich als falsch. (dpa)