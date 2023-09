Leipzig -Die Leipziger Buchmesse hat einen Besucherrekord aufgestellt. Wie die Veranstalter gestern mitteilten, wurden 260 000 Besucher auf dem Messegelände und dem Festival „Leipzig liest“ gezählt. Das sind 9 000 mehr als 2015. „Wir haben ein sehr stimmungsvolles Bücherfest erlebt mit begeisterten Besuchern und zufriedenen Ausstellern“, sagte Messe-Chef Oliver Zille.

Flüchtlingsbewegung war Themenschwerpunkt

2 250 Aussteller (Vorjahr: 2 263) aus 42 Ländern hatten in Leipzig vier Tage lang ihre Neuheiten rund ums Buch präsentiert. Themenschwerpunkt der nach Frankfurt zweitgrößten Buchmesse in Deutschland war die Flüchtlingsbewegung und deren Herausforderungen für die europäische Gesellschaft. Der Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik ging an Guntram Vesper („Frohburg“).

Allein auf dem Messegelände wurden 195 000 Besucher gezählt. „Leipzig liest“, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feierte, wurde an 410 Leseorten in der gesamten Stadt veranstaltet. Die nächste Leipziger Buchmesse findet vom 23. bis 26. März 2017 statt.

Die AfD war nicht das große Thema auf der Buchmesse. Auch Sachsen-Anhalt nicht. Oder Deutschland. Das große Thema war Europa.

In einem „Denkraum für die Gesellschaft von morgen“ wurde vier Tage lang diskutiert und gelesen. Über Europa und die neuen Nationalismen. Europa und die Flüchtenden.

Der Messe fehlten die Stars. Howard Carpendale („Das ist meine Zeit“, Edition Koch) war der populärste internationale Autor.

Einfallslos und überraschungsarm: Das „Leipzig liest“-Fest schleppte sich zu seinem 25. Geburtstag hin wie ein in die Jahre gekommenes Betriebsvergnügen.

Die Pussy-Riot-Aktivistin Nadja Tolokonnikowa stellte ihr Buch „Anleitung für eine Revolution“ nur in Köln und Berlin und nicht in Leipzig vor.

Die Verleger schauen mit Bangen auf den 21. April, auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofes, ob die Verlage weiterhin an den Ausschüttungen der VG Wort beteiligt werden oder nicht. (mz)