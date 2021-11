Berlin - Laut den neuesten Infektionszahlen, die die Senatsbildungsverwaltung veröffentlichte, gibt es keine Anzeichen dafür, dass die vierte Welle in den Berliner Schulen angekommen ist. Bei den allgemeinbildenden Schulen waren in der vergangenen Woche 428 Schüler und 60 Mitglieder des Schulpersonals nach einem positiven Testergebnis in Quarantäne – und nur 16 Lerngruppen mussten geschlossen werden. Vergleicht man das mit den Zahlen, die vor einem Monat erhoben wurden, so handelt es sich fast um eine Halbierung der Zahlen.

Eine Rolle mag dabei spielen, dass die wöchentliche Statistik in den Herbstferien ruhte und auch einer 14-Tage-Logik folgt – weil die Schulleitungen den Auftrag haben, alle Schüler und Lehrkräfte zu melden, die wegen eines positiven Tests in Quarantäne gehen und diese dann erst aus der Statistik nehmen, wenn sie – meist nach 14 Tagen – aus der Quarantäne zurückkehren. Während der zweiwöchigen Herbstferien hatten also alle „alten Fälle“ Zeit, aus der Statistik zu verschwinden. Wenn man das bedenkt – und die verschwundene Hälfte wieder dazurechnet – kommt man jedoch zu dem Ergebnis relativ stabil bleibender Zahlen.

Amtsarzt: „Wir starren auf diese Zahlen, ...“

Auch die Sieben-Tage-Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen haben sich anders entwickelt, als viele befürchtet haben. „Wir starren natürlich auf diese Zahlen, weil wir entscheiden müssen, wie es an Kitas und Schulen weitergeht,“ sagte der Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid.

„Aber bei der Gruppe der fünf- bis neunjährigen Kinder – die ältere Kita-Kinder und junge Grundschüler erfasst – beobachten wir im Vergleich zur Vorwoche einen Stillstand. Und bei den zehn- bis 14-jährigen Kindern sehen wir einen milden Anstieg, der etwa bei zehn Prozent liegt.“ Insgesamt, so schlussfolgert Larscheid, zeigten die Zahlen keinen großen Durchbruch nach den Herbstferien. „Wir werden die laufende Woche abwarten, bevor am kommenden Montag erneut der Hygienebeirat tagt.“

Abschaffung der Maskenpflicht bei Jugendlichen kein Thema mehr

Die Abschaffung der Maskenpflicht an weiterführenden Schulen werde aber vermutlich „kein Thema mehr sein“, so Larscheid. „Möglich ist, dass über eine erneute Einführung der Maskenpflicht an Grundschulen diskutiert wird. Die Gründe dafür, dass sie hier zuerst abgeschafft wurden, waren pädagogischer und nicht infektiologischer Natur.“

Seit den Sommerferien waren an keiner Berliner Schule massive Ausbrüche zu verzeichnen. Deshalb standen und stehen sämtliche Schulen beim Stufenplan auf Stufe Grün. Im letzten Herbst hatte es hier von Woche zu Woche starke Bewegungen gegeben: Manchmal wurden alle Schulen eines Berliner Bezirks Gelb, Orange oder Rot eingestuft. Ab Stufe Rot war dann für die allermeisten Schüler Homeschooling angesagt.