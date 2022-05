Es wird spannend in dieser Woche: Am Dienstag verhandeln die Parlamentarischen Geschäftsführer der Berliner Koalitionsparteien über die offenen Haushaltsfragen und auch über die großen Posten, die bisher im Bereich Bildung wegfallen sollen. Deshalb wendet sich jetzt ein extrem breites Bündnis aus Berliner Bildungsakteuren mit einem offenen Brief an die zuständigen Politiker.

Dort heißt es: „Sie tragen mit Ihren Entscheidungen eine wichtige Verantwortung für die Zukunft Berlins. Wir haben große Sorge, dass Sie Ihrer Verantwortung im Bereich Bildung und Schule nicht gerecht werden. Wir sind bestürzt darüber, dass an vielen zentralen Stellen im Bildungsbereich vorgesehene und dringend notwendige Investitionen gekürzt werden sollen, und fordern Sie auf, hier umzusteuern.“

Verfasst wurde der Brief von der Berliner Bildungsinitiative „Schule muss anders“. Unterschrieben wurde er aber auch vom Landeselternausschuss, von der GEW Berlin sowie von neun weiteren Bildungsorganisationen. Erwartet wird zudem, dass sich im Laufe der Woche die Berliner Schulleiterverbände und der Landesschülerausschuss in ähnlicher Weise zu Wort melden.

Selten waren sich alle Bildungsakteure in Berlin so einig

Sie alle kämpfen für die Rücknahme empfindlicher Kürzungen: Bei der Schulbauoffensive sollen insgesamt 136 Millionen gekürzt werden, sodass der Bau neuer Schulen und Turnhallen unnötig in die Länge gezogen wird. Schon jetzt führt der Mangel an Schulplätzen zu volleren Klassen und geringeren Bildungschancen. Genau wie der eklatante und seit Langem diagnostizierte Mangel an Lehrkräften in Berlin.

Deshalb ist es geradezu fahrlässig, dass im Bereich Lehrkräftebildung ebenfalls 16,55 Millionen Euro gespart werden sollen. Diese Summe setzt sich zusammen aus den 6,55 Millionen Euro, die für die Fortsetzung des Programms „Beste (Lehrkräfte-)Bildung für Berlin“ jährlich vorgesehen waren, und aus den 10 Millionen Euro, die bei den Koalitionsvereinbarungen für die Fachkräfteoffensive im Bildungsbereich vereinbart wurden.

dpa/Jörg Carstensen Zahlreiche Menschen nehmen an der Demonstration der Kampagne "Schule muss anders" teil.

Das Bündnis fordert deutlich mehr Geld für Personal

Auf Seite 118 des Koalitionsvertrages heißt es: „Wir setzen die Fachkräfteoffensive fort und werden die Studienplatzkapazitäten bedarfsgerecht erhöhen und zusätzlich finanzieren, um die Fachkräftebedarfe auch in zehn Jahren strukturell zu sichern.“ In einer dazugehörenden Tabelle war dieses Vorhaben mit einer zusätzlichen Investition von 10 Millionen Euro hinterlegt. Diese beiden Posten tauchen aber im aktuellen Haushaltsentwurf überhaupt nicht auf.

Außerdem vermissen die Briefschreiber „die Ausfinanzierung einer nennenswerten Anzahl von pädagogischen Unterrichtshilfen, Betreuerinnen, Schulassistenzen oder weiterer Berufe, die sofort für Unterstützung und Entlastung an den Schulen sorgen könnten“. Im Koalitionsvertrag hatten sich die Autoren der Regierungskoalition noch ganz klar zu „multiprofessionellen Teams als Gelingensbedingung für die inklusive Schule bekannt“. Im aktuellen Haushaltsentwurf sind nur 10 Millionen Euro für Personal angesetzt, das bereits angestellt ist. Deshalb fordert das Bündnis eine Verdoppelung beziehungsweise „eine zweistellige Millionensumme“ für Personal, das neu rekrutiert wird.

Steuerliche Mehreinnahmen von 300 Millionen können genutzt werden

Die gute Nachricht ist, dass vor wenigen Tagen die aktuelle Steuerschätzung kam – und die Mehreinnahmen sich für das Jahr 2022 auf 300 Millionen Euro belaufen und für das Jahr 2023 sogar auf 391 Millionen. Das ist deutlich mehr als bislang erwartet wurde. Und so bekommen die politischen Akteure nun einen großen Manövrierspielraum, den sie für die Lern- und Lebenschancen der nächsten Generation nutzen können.

Um ihrem Protest Nachdruck zu verleihen, plant „Schule muss anders“ am Donnerstag eine Mahnwache vor dem Abgeordnetenhaus, die um 17 Uhr beginnt, über Nacht geht und am Freitag in eine große Kundgebung mündet. Gegen 16 Uhr soll der offene Brief an Mitglieder des Abgeordnetenhauses übergeben werden. Vertreter der unterzeichnenden Gruppen werden Reden halten und noch einmal daran erinnern, wie viele Politiker in den vergangenen Jahren betont haben, „welch hohe Priorität Bildung gerade jetzt genießen müsse. Jetzt, wo die Folgen der Corona-Pandemie an den Schulen immer noch deutlich spürbar sind und wo das Berliner Schulsystem durch die solidarische Aufnahme von geflüchteten Schüler:innen aus der Ukraine vor zusätzlichen Herausforderungen steht.“