Berlin - Wir laufen die Müllerstraße hoch, vom Leopoldplatz bis zur Afrikanischen Straße: aus jenem Wedding heraus, in dem Nadire Biskin aufgewachsen ist, bis in den Wedding, in dem sie heute lebt. Türkische Gemüseläden, Imbisse, Teststationen, „Evas Haltestelle“ – eine Anlaufstelle für weibliche Obdachlose. „Das ist noch nicht so lange da, super, dass es das jetzt gibt!“