Berlin - Bisher hat sie noch keinen Namen, sondern nur eine Nummer: Pünktlich zum Schulstart wurde in Hohenschönhausen eine neue Schule eröffnet. Im Moment heißt sie noch 14. Integrierte Sekundarschule, aber schon bald soll die Schulkonferenz einen klangvollen Namen für sie finden.

Am Montag standen viele aufgeregte Siebtklässler in der Aula der Schule und hörten zu, wie die angereiste Politprominenz zu ihnen sprach. Staatssekretär Alexander Slotty (SPD) wünschte ihnen viel Glück für das neue Schuljahr und sagte, sie sollten versuchen, nicht nur für die Noten, sondern für das Leben zu lernen. Der Bürgermeister von Lichtenberg Michael Grunst (Linke) und die Schulstadträtin Filiz Keküllüoglu (Grüne) übergaben einen großen Schlüssel an den neuen Schulleiter Robert Reile.

„Mit dieser Schule stellt das Bezirksamt Lichtenberg eine moderne Schule zur Verfügung. Geräumig, lichtdurchflutet, mit einem grünen Hof – ein anregender Ort zum Lernen und Lehren“, sagte Keküllüoglu. Und Slotty fügte hinzu, dass durch die Konzentration von verschiedenen Schulstandorten an der Wartiner Straße nun eine Art „Lichtenberger Bildungsmeile“ entstanden sei.

In Eigenregie des Bezirks gebaut, nach zwei Jahren fertig

Die 14. Sekundarschule wurde in Eigenregie des Bezirks Lichtenberg gebaut. Grunst hatte das 2017 so beschlossen, im selben Jahr, als die Schulbauoffensive angeschoben wurde. „Damals war alles noch im Findungsprozess, und ich dachte, wenn wir selbst bauen, sind wir wahrscheinlich schneller“, sagt Grunst.

Tatsächlich wurde der Bau in nur zwei Jahren fertiggestellt, termingerecht zum Schulstart. „Dieses Schulbauprojekt hatte einen ambitionierten Zeitplan, und ich bin sehr stolz darauf, dass er in diesen herausfordernden Zeiten eingehalten werden konnte. Auch die Baukosten sind mit 44,8 Millionen nicht teurer als zuvor kalkuliert. Mit der 14. ISS erhält Neu-Hohenschönhausen mehr als 700 Schulplätze, die unser wachsender Bezirk dringend braucht.“

Nach den Reden begann das, was vielen Siebtklässlern Angst und Herzklopfen verursachte: Sie wurden aufgerufen, mussten aufstehen und zur Bühne kommen, um dann ihren neuen Klassen zugeteilt zu werden. Nach ein paar Minuten bangen Wartens folgten sie ihrem neuen Lehrer oder ihrer neuen Lehrerin die Treppe hinauf ins Klassenzimmer.

Tatsächlich gibt es in diesem Jahr nur rund 400 Siebtklässler in dieser Sekundarschule mit integrierter Oberstufe: sechs neu eingerichtete Klassen, drei Willkommensklassen und dann noch einmal sieben Klassen von der 13. Sekundarschule in der Storkower Straße, die hier zu Gast sein werden, bis die Sanierungsarbeiten in ihrer Stammschule abgeschlossen sind. Erst in fünf Jahren werden nach dem systematischen Aufwuchs alle Jahrgänge von der siebten bis zur 13. unter demselben Dach vertreten sein.

Ein Lichthof mit Erdbeeren und moderne Chemieräume

Der Schulleiter nahm sich die Zeit, um seine Gäste durch die neue Schule zu führen: Durch den freundlichen Eingangsbereich mit hellem Holz und großen Fenster ging es, durch die moderne Dreifelder-Sporthalle, die geräumige Bibliothek und den sogenannten Lichthof, wo die Schüler an einem grünen Tisch sitzen können und winzige Erdbeeren pflücken, die zwischen den Steinplatten wachsen. Richtig ins Schwärmen geriet der Schulleiter, als die Gruppe den Chemieraum betrat, der wohl nach allen Regeln der Experimentierkunst ausgestattet ist.

Eva Corino Im Lichthof, in der Mitte der neue kommissarische Schulleiter Robert Reile.

Reile hat vor kurzem noch als Chemielehrer am Manfred-von-Ardenne-Gymnasium unterrichtet, hatte aber seit einiger Zeit die Ambition, Schulleiter zu werden. Als er dann hörte, dass man für die neue Schule in der Wartiner Straße einen Chef suchte, hat er sich beworben und ist sofort genommen worden. Welches Profil will er der Schule geben? „Erst mal müssen wir das Schiff zum Schwimmen bringen. Als Biologie- und Chemielehrer würde mir natürlich ein naturwissenschaftliches Profil gefallen.“

Auf dem Hof, unter grünen Bäumen, steht ein Lehrer mit seiner neuen Klasse, strahlend vor Freundlichkeit an seinem ersten Arbeitstag. Martin Fleckmann ist Quereinsteiger und hat sich ganz bewusst hier beworben, weil er hofft, diese neue Schule mitprägen zu können. Diese Hoffnung teilen auch viele Schüler und Eltern, die es gewagt haben, sich an einer Schule anzumelden, die noch kein Gesicht und keinen Ruf hat.

Auf der Webseite wendet sich der Schulleiter mit einem herzlichen Brief an sie: „Wir werden in Räumen unterrichten, in denen noch niemand vorher unterrichtet wurde, wir werden auf Stühlen sitzen, auf denen noch niemand gesessen hat und das Wichtigste: Wir können unsere Schule so gestalten, wie wir möchten, weil sie noch niemand vorher gestaltet hat!“