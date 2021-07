Berlin - Nicht nur steigende Infektionszahlen, auch die in Deutschland inzwischen dominierende Delta-Variante bereitet vor allem Eltern und Schülern mit Blick auf das kommende Schuljahr Sorgen. Viele befürchten, dass ein weiterer Winter mit geschlossenen Schulen und Wechselunterricht bevorstehen könnte und die Lernlücken weiter wachsen. Im vergangenen Schuljahr war das immer wieder der Fall gewesen, auch aufgrund der Annahme, dass Schulen sogenannte Treiber der Pandemie und für steigende Infektionen verantwortlich sein könnten.

Über Infektionen in Schulen äußerte sich nun der Direktor des Institutes für Public Health an der Berliner Charité, Tobias Kurth, in einem Gespräch mit Bildungssenatorin Scheeres (SPD) und der Berliner Presse: Während durchaus viele Fälle bekannt seien, in denen Infektionen in Schulen hineingetragen wurden, seien sie aber praktisch nie der Ursprung von Infektionsketten. Es würden demnach extrem selten Infektionen aus Schulen herausgetragen. Angesprochen auf die bessere Verfolgung von Infektionen in Schulen mit PCR-Tests anstatt der derzeit gängigen Schnelltests, zeigte sich Kurth eher skeptisch: Man könne nicht davon ausgehen, dass alle Labore auch bei hohen Inzidenzen die Kapazitäten hätten, um massenhafte Schülertestungen abzuarbeiten. Wenn hier Staus entstünden, könne dies dazu führen, dass Infektionen länger unerkannt bleiben.