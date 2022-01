Berlin - Sven Zimmerschied leitet die Friedensburg Oberschule in Charlottenburg, die mehrfach für den deutschen Schulpreis nominiert wurde. Gerade kommt er von einer Stunde in seinem Mathe-Leistungskurs zurück in sein Schulleiterbüro. Die Schüler lachen immer, wenn er sagt, Unterricht sei für ihn fast wie Erholung. Wir sprechen über die drängenden Fragen eines Schulstarts in Erwartung der Omikron-Welle.