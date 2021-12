Berlin - Bei der Kultusministerkonferenz (KMK) wurde eine neue Regelung für die Sommerferien beschlossen. Ab 2025 beginnen die Sommerferien in Berlin immer im Juli, frühestens am 1. Juli. Dass die Sommerferien oft schon im Juni anfingen und es in einigen Jahren große Zeitsprünge bei den Startterminen gab, hatte in der Vergangenheit bei vielen Schülern, Eltern und Lehrkräften für Unmut gesorgt. Das Sommerhalbjahr war dann oft viel kürzer als das Winterhalbjahr. So blieb weniger Zeit, um den geplanten Stoff zu erarbeiten und die nötigen Klassenarbeiten zu schreiben. Die letzten Schulwochen im Juni waren entsprechend gedrängt und hektisch.

„Der Beschluss der Kultusministerkonferenz bringt gute Nachrichten für die Berliner Familien und die gesamte Schulöffentlichkeit,“ sagte die Bildungssenatorin auf Anfrage der Berliner Zeitung. „Ich habe mich seit zweieinhalb Jahren sehr dafür eingesetzt, dass die Sommerferien in Berlin künftig immer erst im Juli starten. Ein früher Beginn der Ferien im Juni erzeugt großen Zeitdruck in den Schulen, um alle Prüfungen im zweiten Halbjahr schülergerecht zu verteilen. Zudem ist bei rollierenden Terminen häufig ein Schuljahr ungleich kürzer oder länger als das darauffolgende Schuljahr. Die nun beschlossenen Sommerferientermine bringen mehr Kontinuität in die Schuljahresplanungen und sorgen durch etwa gleich lange Schuljahre auch für mehr Bildungsgerechtigkeit unter den Ländern.“

Jedes Bundesland legt seine Ferientermine eigenmächtig fest – mit Ausnahme der Sommerferien. Hier entwirft die KMK sogenannte Fünfjahrespläne. Schon ab dem Jahr 2022 beginnen die Berliner Sommerferien stets im Juli, ab 2025 dann mit regelhafter Zuverlässigkeit.

Hier sind die Termine des neuen Fünfjahresplans 2025: 24.7.-6.9.

2026: 9.7.-22.8.

2027: 1.7.14.8.

2028: 1.7.-12.8.

2029:1.7.-11.8.

2030: 4.7.-14.8.

Der Verhandlungserfolg bei der Kultusministerkonferenz ist eine Art Abschiedsgeschenk von Sandra Scheeres für die Berliner Familien, bevor sie am 21. Dezember aus dem Amt scheidet. Schon im Jahr 2019 hatte sie zusammen mit Ties Rabe, dem Hamburger Kultusminister, einen Vorstoß gemacht, um das Sommerferien-Privileg der beiden Südländer Bayern und Baden-Württemberg in Frage zu stellen. Bayern und Baden-Württemberg konnten sich nämlich stets darauf verlassen, Ende Juli oder Anfang August Ferien zu bekommen, während die anderen 14 Bundesländer auf die Plätze zwischen Juni und August rotieren mussten.

„Wir bleiben bei unseren Ferienterminen. Das hat sich so bewährt, und das ist in der bayrischen Kultur fest verankert,“ tönte Markus Söder (CSU) vor zwei ein halb Jahren, als die Diskussion entbrannte. Doch auch bei den Küstenländern des Nordens gab es Widerstand gegen eine Reform der Sommerferienregelung. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wehrte man sich gegen eine zu starke zeitliche Verengung des Ferienkorridors, weil man finanzielle Einbrüche befürchtete.

Bei der KMK-Konferenz am Donnerstag sind die Kultusminister der Küstenländer ihren Kollegen jedoch offenbar stark entgegengekommen, so dass nun ein neuer Kompromiss bei der Sommerferienregelung erzielt werden konnte. Der zeitliche Korridor hat sich etwas verengt, aber die stärkere Angleichung der Schuljahre in den verschiedenen Bundesländern hat den noch den zusätzlichen pädagogischen Vorteil, dass man mehr zentrale Abiturprüfungen vereinbaren kann.