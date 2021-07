Berlin/Dublin - Das deutsche Schulsystem steht nicht erst seit Corona in der Kritik. Der Lehrermangel war schon vor der Pandemie Thema, die fehlende Digitalisierung fiel in der Corona-Zeit nur besonders stark auf. Neu hinzu kamen nun die in Deutschland besonders langen Schulschließungen, der schlecht funktionierende Wechselunterricht und die hierdurch entstehenden Lernrückstände, für deren Beseitigung noch immer ein guter Plan fehlt.

In allen diesen Themen spiegelte eine noch größere Kritik an Schulen in Deutschland: Die Bildungsungerechtigkeit, die die Schule unter anderem durch das frühe Aufteilen der Kinder auf Schulformen vermeintlich verursacht. Dass die Schulen Instrumente sozialer Reproduktion im Sinne Pierre Bourdieus sind, dass sie sogenannte Sortiermaschinen unserer Gesellschaft sind, gilt für viele Menschen als erwiesen, als Fakt. Auf den ersten Blick ist schließlich offensichtlich: 74 Prozent der Kinder aus Akademikerfamilien beginnen ein Hochschulstudium. Bei Nichtakadamikerkindern ist das nur bei 21 Prozent der Fall. Auch brechen letztere ihr Studium häufiger ab und schaffen es von vornerein seltener bis zum Abitur. Die Annahme, dass die Schule schuld an diesen Differenzen ist, liegt also nahe. Aber stimmt das wirklich?