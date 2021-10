Zur Person:

Björn Nölte ist Referent in der Schulaufsicht der Evangelischen Schulstiftung der EKBO. Zuvor war er selbst Lehrer für Deutsch, Geschichte und Politik, war in der Lehrerausbildung tätig und Oberstufenkoordinator in Potsdam. Heute setzt er sich auf vielen Kanälen im Netz für eine digitale Lern- und Prüfungskultur ein. Er ist Mitglied im Institut für zeitgemäße Prüfungskultur. Im Herbst erscheint das Buch „Eine Schule ohne Noten“, das er zusammen mit Philipp Wampfler geschrieben hat.