Berlin - Das Abitur wird in diesem Jahr nach sehr ähnlichen Regeln durchgeführt wie schon in den beiden vergangenen Corona-Jahren. Zu den Sonderregeln gehört, dass die Arbeitszeit der schriftlichen Prüfungen um 30 Minuten verlängert wird. Außerdem können die Schüler verlangen, dass sie in allen schriftlichen Prüfungsfächern noch eine mündliche Prüfung absolvieren, sollten sie ihre Note verbessern wollen. Die Schüler können von der Prüfung zurücktreten oder sie wiederholen. Auf diese Weise haben sie zwei Versuche, während sie in Vor-Corona-Zeiten nur einen Versuch hatten. Diejenigen, die im vergangenen Jahr schon von einem Rücktritts- oder Wiederholungsrecht Gebrauch gemacht haben, dürfen dies jedoch nicht ein weiteres Mal tun.

In einigen Fächern werden mehr Prüfungsaufgaben als sonst zur Verfügung gestellt und die Lehrer haben das Recht, diejenigen wegzustreichen, die sie für ihren Kurs als besonders ungeeignet empfinden. Dabei können spezifische Versäumnisse, die durch Lockdowns und Quarantäne-Zeiten entstanden sind, berücksichtigt werden.

Mehr Zeit und Auswahlmöglichkeit bei den Themen, weniger Prüfungsstoff

Vor oder nach dem letzten Unterrichtstag am 5. April werden zwei sogenannte Konsultationstermine beziehungsweise Repetitorien pro Prüfungsfach ermöglicht. Diese Konsultationstermine müssen in den Leistungskursen je fünf Stunden und in den Grundkursen je drei Stunden umfassen. Der Besuch ist freiwillig und kann von den Schülern genutzt werden, um Fragen zum gesamten Stoff zu stellen.

Neu ist, dass die Schüler unter Vorbehalt zu den Prüfungen zugelassen werden, wenn sie pandemiebedingt ein oder mehrere Klausuren versäumt haben. Sie müssen diese allerdings vor dem Beginn der ersten schriftlichen Prüfungen nachschreiben. Aufgrund der angespannten Personalsituation wird die Zweitkorrektur eingeschränkt, nur in Fällen, wo die Noten eines Schülers stark von seinen üblichen Leistungen abweichen, soll es noch eine Zweitkorrektur geben.

Repetitorien in die Post-Corona-Zeit hinüberretten

Der Landesschülerausschuss (LSA) begrüßt die diesjährige Regelung. „Wir finden sie ziemlich ausgewogen,“ sagt ihr Sprecher Rufus Franzen der Berliner Zeitung: „Wir sehen hier einen sinnvollen Nachteilsausgleich für die lange Zeit des Homeschoolings. Und gleichzeitig werden die Prüfungen im Umfang und in der Bewertung nicht abgewertet.“ Man habe ja auch in den letzten beiden Jahren gesehen, dass sich die Regelung bewährt habe, sagt Rufus, der in diesem Frühling selbst sein Abitur schreibt und „zuversichtlich gestimmt“ ist. Er findet auch gut, dass die Abiturienten im vierten Semester nur noch in den beiden Leistungskursen und dem dritten Prüfungsfach Klausuren schreiben müssen. „Auf diese Weise kann man sich mehr auf die Vorbereitung der Prüfungen konzentrieren.“ Großen Anklang finden auch die Repetitorien: „Das ist eine tolle Sache, die man über Corona hinaus beibehalten sollte. Schließlich wird im Abitur auch Stoff behandelt, über den vor anderthalb Jahren zuletzt gesprochen wurde. Da ist es gut, wenn man die Möglichkeit bekommt, die Lehrer danach zu fragen.“

Das Gefühl, etwas verpasst zu haben

Auch Robert Rauh, Lehrer für Deutsch und Geschichte am Barnim-Gymnasium, hält die Regelung für einen guten Kompromiss: „Man kommt den Schülern entgegen und sorgt trotzdem dafür, dass die Abschlüsse nicht entwertet werden.“ Auf die Frage, ob die Schüler durch Corona viel Stoff versäumt haben, antwortet er: „Das Gefühl, etwas verpasst zu haben, ist größer als das tatsächliche Versäumnis. Oder anders: Stofflich gibt es nur ein kleines Defizit, aber mein Leistungskurs leidet zum Beispiel darunter, dass wir keine Kursfahrt machen konnten – und dieses Gefühl eines existentiellen Versäumnisses mischt sich mit dem stofflichen.“

Im vergangenen Jahr war der berlinweite Abiturdurchschnitt so gut wie nie zuvor, ist das nicht doch das Zeichen einer gewissen Noten-Inflation? „Ja, vielleicht hat man im letzten Jahr die Note Zwei gegeben, wo man sonst eine Drei gegeben hätte, weil man wusste, was für eine schwierige Zeit die Schüler hinter sich hatten.“

Mehr Schulleiter plädieren für die schriftlichen MSA-Prüfungen

Wie die MSA-Prüfungen in diesem Jahr aussehen sollen, wird im Moment noch diskutiert. Eine Entscheidung wird für die kommenden Tage erwartet. Während man in den beiden letzten Jahren von den Schülern nur eine Präsentationsprüfung verlangte, gilt als wahrscheinlich, dass die Schüler dieses Jahr die schriftlichen Prüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache erneut absolvieren müssen. Bei einer Umfrage unter den Berliner Sekundarschulleitern hatten sich nur 15 Prozent für ein erneutes Aussetzen der Prüfungen ausgesprochen, 85 Prozent für ihre Durchführung.

Präsenzunterricht seit Sommer

Für die Durchführung spricht aus Sicht der Schulleitungen, dass die Schulen seit den Sommerferien 2021 geöffnet waren und in Präsenz unterrichtet wurde. Die Prüfungen steigern die Motivation und den Leistungswillen. Ohne die Prüfungen steigen etliche Schüler aus dem Lernprozess aus – und es fehlt ihnen ein Korrektiv, um die eigenen Leistungen realistisch einschätzen zu können. Außerdem stellen die Prüfungen sicher, dass die Schüler die vorgeschriebenen Bildungsstandards tatsächlich erreichen und ihren Bildungsweg erfolgreich fortsetzen können. Für das Aussetzen spricht, dass gerade bei den sozial benachteiligten Schülern durch Corona große Defizite entstanden sind. Deshalb wäre ein möglicher Kompromiss, dass die Prüfungen ähnlich wie beim Abitur mit gewissen Erleichterungen stattfinden. Man könnte zum Beispiel die Prüfungszeit verlängern oder die Prüfungsnote mit der Jahrgangsnote verrechnen.