Berlin - Die Infektionslage an Berliner Schulen hat sich, nachdem bereits letzte Woche ein Rückgang vermeldet wurde, weiter deutlich entspannt. Während letzte Woche noch 861 Schülerinnen und Schüler positiv getestet wurden, waren es diese Woche nur noch 599, damit sind derzeit 0,18 Prozent der Schülerinnen und Schüler Berlins infiziert. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie erfasst die PCR-bestätigten Infektionszahlen wöchentlich, die Fälle umfassen auch ältere Positivtestungen, für die noch kein Negativergebnis vorlag.

Wird ein Schüler oder eine Lehrkraft positiv auf Sars-CoV-2 getestet, muss unter Umständen die Lerngruppe geschlossen werden und in Quarantäne gehen. Auch dies war in den letzten sieben Tagen weniger häufig der Fall: Letzte Woche mussten 98 Lerngruppen aufgrund infizierter Personen geschlossen werden, diese Woche waren es nur noch 79.

Schulen in Mitte, Neukölln und Reinickendorf melden die meisten Corona-Fälle

Wie in den letzten beiden Wochen hat Mitte die meisten geschlossenen Lerngruppen und mit Neukölln zusammen die höchsten Infektionszahlen. In dem Innenstadtbezirk, zu dem auch Wedding gehört, wurden 93 positiv getestete Schülerinnen und Schüler gemeldet, 29 Lerngruppen wurden geschlossen. Reinickendorf meldete nach Neukölln und Mitte die meisten Corona-Fälle bei Schülerinnen und Schülern (74). Hier mussten mit 12 Klassen nach Mitte die meisten Lerngruppen geschlossen werden. Wenige Infektionen hingegen sind in Charlottenburg-Wilmersdorf (22) und Treptow-Köpenick (26) gemeldet worden. Treptow-Köpenick musste darüber hinaus als einziger Bezirk Berlins keine einzige Lerngruppe schließen.

Der gleiche Entspannungstrend der Infektionslage lässt sich in den beruflichen Schulen beobachten. Schon letzte Woche mussten berlinweit keine Lerngruppen mehr geschlossen werden – diese Woche nur eine einzige, in Mitte. Die Zahl der Infektionen in beruflichen Schulen wurde mit 48 (61 in der vorigen Woche) bemessen, wobei auch hier noch nicht negativ getestete Fälle von letzter Woche mitgezählt wurden. Dies macht die Entspannung der Lage umso deutlicher.

Insgesamt ist ein deutlicher Rückgang der Zahlen zu verzeichnen, was den bundesweiten Trend bestätigt. Berlin liegt, nach dem sich das Infektionsgeschehen vor drei Wochen zunächst verschärft hatte, nun auch deutlich unter dem Stand von vor einem Monat, als zuletzt unter 800 Infektionen gemeldet wurden.