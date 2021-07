Berlin - Der notwendige Ablöseprozess der Jugendlichen von ihren Eltern ist verschoben. Wichtige Identitätsfragen – wer bin ich und wer will ich sein? – ließen sich in der Corona-Krise nicht durch normale Aktivitäten erschließen. Viele Jugendlichen waren auf ihre Familie zurückgeworfen, ins eigene Zimmer gebannt. Manche reagierten mit Depressionen, Ängsten und suchtartigem Internetkonsum. Rita Stockmann und Ursula Rauch, zwei Psychoanalytikerinnen vom Esther-Bick-Institut in Karlshorst, sprechen über ihre Arbeit mit Jugendlichen in den letzten Monaten.

Inwiefern haben die Probleme der Jugendlichen mit den Einschränkungen der Pandemie zu tun?