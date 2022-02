Berlin - In den vergangenen beiden Corona-Jahren wurde für den Mittleren Schulabschluss (MSA) und die erweiterte Berufsbildungsreife (eBBR) nach der zehnten Klasse nur eine sogenannte Präsentationsprüfung verlangt. Auf die schriftlichen Prüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen wurde verzichtet, da die Schüler durch die Lockdowns weniger Unterricht erhalten hatten. Für das Corona-Jahr 2022, in dem ja durchgängig Präsenzunterricht stattfinden konnte, hat man eine neue Regelung gefunden.