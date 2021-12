Berlin - Seit Beginn der Pandemie gibt es in den Schulen die wiederkehrende Frage: Ist es besser, alle Beteiligten mit Wechselunterricht und Schulschließungen vor einer möglichen Infektion zu schützen oder muss man das verhindern, um die psychische Gesundheit der Schülerschaft nicht noch stärker zu gefährden?

Die scheidende Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat in diesem zweiten Pandemie-Winter den festen politischen Willen, Kindern und Jugendlichen den Schulbesuch in Präsenz zu ermöglichen. Anders als etwa in Brandenburg, wo die Präsenzpflicht inzwischen aufgehoben ist, gilt sie in Berlin weiterhin. Scheeres sagte der Berliner Zeitung: „In den letzten Tagen bin ich immer wieder von Schulleitern beschworen worden, an der Präsenzpflicht festzuhalten. Wer ist denn nicht zur Schule gegangen, als die Präsenzpflicht ausgesetzt war? Natürlich gibt es besorgte Eltern. Aber auch Familien, die es schon in normalen Zeiten kaum schaffen, sich an einen Rhythmus zu halten. Zudem volljährige Schüler, die ihre eigene Entscheidung treffen. Schon jetzt ist es eine große Aufgabe für die Kollegien, das soziale Miteinander wieder einzuüben, also die Regeln, den Rhythmus, sechs Stunden konzentriertes Arbeiten in der Schule. Wir wollen diese Situation nicht weiter erschweren.“

Alle Berliner Schulen stehen auf „Grün“

Eltern einer Grundschule in Treptow-Köpenick beschwerten sich bei der Berliner Zeitung über die, nach ihren eigenen Berechnungen, hohe Infektionsrate. Innerhalb einer Woche seien auf fast 600 Schülerinnen und Schülern 27 positiv bestätigte Corona-Fälle erfasst worden. Das entspräche einer Sieben-Tage-Inzidenz von 4500. „Man kann den Standpunkt teilen, dass Kinder in der Schule besser aufgehoben sind, aber nur wenn sie dort auch ordentlich betreut sind“, sagte ein Vater, der anonym bleiben möchte. Eine gute Betreuung sehe er bei so vielen Fällen und der wachsenden Unsicherheit nicht gegeben.

Aktuell stehen alle Berliner Schulen auf Stufe Grün. Was bei manchen Eltern und Lehrern in der Stadt Verwunderung auslöst. Müssten die Schulen nicht schneller auf Stufe Gelb gestellt werden? Die Morgenpost berichtete am Mittwoch von einem „Brandbrief“ einer anonymen Gruppe von Lehrern und Erziehern, die an der Grundschule an der Köllnischen Heide arbeitet und die Einführung des Wechselunterrichts fordert. Trotz steigender positiv bestätigter Fälle findet Unterricht in Präsenz statt, unter Erziehern habe es Impfdurchbrüche gegeben, das übrige Personal arbeite jenseits der Belastungsgrenze. Die Schulleitung und das zuständige Gesundheitsamt bestritten einen solchen Notstand.

Wie im vergangenen Herbst werden die Berliner Schulen über einen Stufenplan bewertet. Stufe Grün bedeutet Präsenzunterricht, Stufe Gelb Wechselunterricht und Stufe Rot Distanzunterricht. Jeden Donnerstag schauen sich die Amtsärzte und Schulaufsichten die aktuelle Situation an den Schulen an und entscheiden, wie sie eingestuft werden. Die Anzahl der Fälle ist dabei nicht allein ausschlaggebend, es geht auch um die bauliche Situation der Schule, die Infektionsketten. Da gilt es in jedem individuellen Fall eine feine Abwägung zu treffen. Denn man möchte so wenig Kinder wie möglich in die Quarantäne schicken, um sie und ihre Familien nicht wieder mit einem zerlöcherten Schulbesuchsjahr zu quälen. Zugleich muss man Spreader-Events vermeiden.

Patrick Larscheid, der Amtsarzt von Reinickendorf, ist überzeugt, dass die Einstufung gewissenhaft vorgenommen wird. „Es hat in den letzten zwei Wochen einen sehr deutlichen Rückgang bei den Inzidenzen der 10- bis 14-Jährigen und auch bei den 5- bis 9-Jährigen gegeben, der noch kaum bemerkt wurde. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung.“ Larscheid rät den Schulen zu einer offeneren Kommunikation. Nach Anweisung des Senatsbildungsverwaltung sind Schulen zwar verpflichtet, Elterngremien und Kollegien über die „aktuelle Lage“ der Corona-Fälle zu informieren. Doch die Umsetzung lässt viel Spielraum.

Die betreffende Schule in Treptow-Köpenick informiere die Eltern zwar täglich darüber, in wie vielen Klassen aktuell positive PCR-Tests erfasst worden seien, so der Elternsprecher. Aber die Schulleitung weigere sich, den Eltern zu sagen, um wie viele Fälle es sich pro Klasse handele. Die Begründung sei ein zu hoher Aufwand. „Hört sich vorgeschoben an“, sagte der Elternvertreter. Er wisse von Schulen, die diese Information an Eltern freiwillig mitteilten.

Schulen sollen Eltern besser über die Corona-Lage informieren

Ob es einen oder fünf aktive Corona-Fälle in einer Klasse gebe, mache für ihn als Elternteil einen Unterschied, sagte ein weiterer Vater. Etwa, wenn er am Wochenende mit den Kindern die Großeltern besuchen möchte. Die Schulleitung der betreffenden Schule wollte sich dazu nicht äußern. Denkbar wäre, dass die Bildungsverwaltung die Regel ausgibt, dass die Schulleitungen zukünftig jeden Freitag ihr Kollegium informieren müssen und die Klassenlehrer bitten, die Eltern per Mail über die Anzahl der Positivfälle pro Klasse zu informieren. „Denn Eltern sind sensible Wesen, die genau wissen wollen, was in der Umgebung ihrer Kinder passiert“, sagt Larscheid. „Wenn man sie nicht darüber im Dunkeln lässt, dann entspannen sie sich.“