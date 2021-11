Berlin - Am Sonnabend lädt die Initiative „Schule muss anders“ zu einer großen Demonstration ein, die um 14 Uhr vom Haus der Statistik zum Roten Rathaus führen soll. Ziel ist es, den Forderungen der Initiative Nachdruck zu verleihen, solange in Berlin die Koalitionsverhandlungen laufen und die wichtigen Reformen im Bereich Bildung verabredet werden.

Der Lehrkräftemangel in Berlin nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Mitglieder des Landeselternausschuss schätzen, dass aktuell bereits 600 Lehrkräfte an den Berliner Schulen fehlen, mehr als die Hälfte der Neueinstellungen in diesem Jahr bestand aus Quer- und Seiteneinsteigern, die nachqualifiziert werden müssen.

Eine Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte

Die erste von vier Forderungen der Initiative „Schule muss anders“ ist deshalb eine große Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte. Man möchte erwirken, dass die Berliner Hochschulen verpflichtet werden, jedes Jahr 3000 Absolventen auf den Arbeitsmarkt zu entlassen. Die drei anderen Forderungen lauten: Zusätzliche Berufsgruppen an die Schulen, mehr Zeit für Beziehungs- und Teamarbeit sowie eine unabhängige Beratungs- und Beschwerdestelle gegen Diskriminierung.

Die Initiative, die im April diesen Jahres gegründet wurde, hat bereits zwei Demonstrationen veranstaltet und Mitte September ihren Forderungskatalog an Spitzenkandidaten der SPD, der Grünen und der Linken übergeben. Franziska Giffey, Bettina Jarasch und Klaus Lederer haben sich demonstrativ hinter die Forderungen der Initiative gestellt.

Doch nun sind die Initiatoren etwas unruhig, weil ihre zentrale Forderung nicht in das gemeinsame Sondierungspapier Eingang gefunden hat. Es gibt zwar eine allgemeine Aussage zum Personalaufwuchs, ein klares Bekenntnis zu einer Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte, Erzieher und Sozialarbeiter. „Aber mit der unverbindlichen Formulierung im Sondierungspapier ist auch eine weitere Mangelverwaltung möglich“, so Susanne Kühne von der Kampagne. „In den Koalitionsverhandlungen müssen die drei Parteien klar zeigen, dass sie mit einer Studien- und Ausbildungsoffensive endlich die Grundlage für ein gutes, gerechtes und inklusives Schulsystem schaffen wollen.“

Tausende von Lehrkräften haben die gemeinsame Petition unterschrieben

Immer mehr Organisationen versammeln sich hinter der Kampagne und stärken ihr den Rücken. Dazu gehören die GEW, der Berliner Landesschülerausschuss, Schule in Not, das Berliner Bündnis für schulische Inklusion und Kreidestaub, ein Zusammenschluss von Lehramtsstudierenden.

Neu ist, dass sich inzwischen auch etwa 100 Schulen engagieren und mehrere Tausend Beschäftigte die gemeinsame Petition unterschrieben haben. Eltern, Lehrer und Schüler werden diese Petition am Samstag an Spitzenpolitiker des rot-grün-roten Senats übergeben.