Berlin - Seit Ende der Sommerferien gilt der Stufenplan, doch bisher standen immer sämtliche Schulen auf Stufe Grün. In der Statistik, die die Senatsverwaltung jede Woche am Freitag herausgibt, war das auch am vergangenen Freitag noch so. Und doch wurde später an diesem Tag noch verabredet, dass zwei Grundschulen in Charlottenburg-Wilmersdorf und Pankow nun der Stufe Gelb zuordnet werden. Sicherheitshalber. Seit Montag haben Kinder und Lehrkräfte dort wieder Wechselunterricht.

Bei vielen Eltern kommen nun die Ängste aus dem vergangenen Herbst und Winter wieder hoch. Droht dieser Wahnsinn bald wieder allen Schulen? „Nein, im Moment sind nur zwei von über 800 Schulen in Berlin auf Stufe Gelb. Das zeigt, dass unser Stufenplan der jeweiligen Lage entsprechend gut zur Anwendung kommt“, antwortet ein Sprecher der Bildungsverwaltung beschwichtigend.

10 bis 15 Infizierte, 60 Kinder in der Notbetreuung

Die Reinhold-Otto-Schule in Charlottenburg hat alle Kinder in A- und B-Gruppen eingeteilt. Sie kommen für jeweils zwei volle Zeitstunden in die Schule, die A-Gruppe um 8.10 Uhr, die B-Gruppe um 10.40 Uhr. Von 6 bis 18 Uhr wird eine Notbetreuung angeboten. „Bei der Aufnahme in die Notbetreuung waren wir großzügig, wir wollten Eltern nicht erzürnen“, sagt der Schulleiter Arno de Vries. Von 450 Schülern gehen etwa 60 in die Notbetreuung. Die Anzahl der Infizierten lag vergangenen Freitag zwischen 10 und 15. Doch waren die Infektionsketten wohl so, dass das Gesundheitsamt es für ratsam hielt, die Teilung der Klassen anzuordnen. „Und das hat offenbar schon geholfen. Beim heutigen Test gab es keine neuen Infektionen.“

Wie schon im Frühsommer diesen Jahres hat sich die Schule für das sogenannte „Schichtmodell“ entschieden. „Weil wir glauben, dass es besser ist für die Kinder, wenn sie wirklich jeden Tag zur Schule kommen können und ihre Hausaufgaben für den nächsten Tag machen müssen. Das gibt ihnen ein größeres Gefühl von Stabilität. Für die Eltern ist zwar oft organisatorisch leichter, wenn sie nur jeden zweiten Tag kommen müssen. Aber wir haben stärker an die Kinder gedacht“, erklärt de Vries. Er steht auf dem sonnigen Schulhof, der sich langsam mit wartenden und abholenden Eltern füllt.

Die Mehrheit der Eltern reagiert eher gelassen

Die meisten nehmen die neue Situation eher gelassen, auch wenn sie ihren Alltag neu organisieren müssen. „Das muss man jetzt pragmatisch sehen“, sagt eine junge Mutter mit brauner Hornbrille. „Wenn der Wechselunterricht hilft, das Infektionsgeschehen einzudämmen, dann müssen wir da jetzt durch. Und vielleicht ist der Spuk in ein oder zwei Wochen schon wieder vorbei. Ich finde zwar, dass die Krise zu sehr auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird. Aber das ist noch mal ein ganz anderes Thema.“ Sie hat einen Sohn in der ersten und eine Tochter in der sechsten Klasse. Nein, mehr Hausaufgaben hätten sie bis jetzt nicht bekommen, sagt sie. „Aber das beunruhigt mich nicht, weil meine Kinder in den kleinen Gruppen intensiver lernen.“

„Da müssen wir jetzt durch“ – dieselbe Formulierung benutzt auch eine Frau im hellgrauen Anorak, die auf ihre beiden Enkel wartet. Die Zwillinge stürzen auf sie zu. Der eine findet den Wechselunterricht „blöd“, weil er nicht im Hort mit seinen Freunden spielen kann. Der andere zuckt mit den Schultern und greift nach der braunen Papiertüte mit seinem Schulbrot, die in einer Kiste auf der Tischtennisplatte steht. Er zieht die Banane heraus und schießt damit in die Luft. Fünf oder sechs Mal – bis seine Großmutter sagt: „Du, jetzt ist aber Schluss!“