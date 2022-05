Berlin - Es ist zwanzig vor zwei in der Carl-von-Ossietzky-Gemeinschaftsschule, einer Europa-Schule in Kreuzberg, wo die Schüler auf Deutsch und Türkisch unterrichtet werden. Im klimatisierten Untergeschoss sitzt ein Wächter vor drei offenen Türen. Auf einem roten Schild steht „Abitur! Bitte nicht stören“. Einzeln treten die Abiturienten ins Freie. Die 18-jährige Tiguida zum Beispiel. Sie strahlt, als sie durch die Tür kommt. Sie hat gerade ihre Abiturprüfung in Geschichte geschrieben, und bei ihr ist es gut gelaufen. Sie hatte eine Quelle von einem russischen Lagerkommandanten im Zweiten Weltkrieg bekommen und sollte nach der Lektüre die Frage beantworten: „Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion. Massensterben oder Massenvernichtung?“ Und? „Es war beides“, sagt sie entschieden.

Sie ist so beschwingt, dass sie heute Nachmittag gleich weiterlernen will für ihre mündliche Prüfung. Und was sie nach dem Abitur machen will, das weiß sie auch schon. „Ein duales Studium“, sagt sie. „Wahrscheinlich Sportmanagement.“ Ihren Rucksack hat sie lässig über ihre silbergraue Adidas-Jacke geschwungen. „Ich liebe Sport. Vor allem Leichtathletik. Und da vor allem das Sprinten.“

Tiguida und alle, die heute ihr Abitur schreiben, haben im Grunde ihre ganze Oberstufenzeit im Innern der Corona-Zeit verbracht. Das war natürlich nicht leicht. „Gerade vor den Prüfungen hat man gemerkt, wie viel Grundlagen einem fehlen. Aber ich habe dann Nachhilfestunden genommen bei einem Verwandten, der sogar Geschichte als Leistungsfach hatte. Der hat mir sehr geholfen.“

Video-Tutorials haben ihn gerettet

Auch Alaa, 18, der gerade seine Physikprüfung hinter sich hat, sagt, dass ihm Grundlagen gefehlt hätten. „Man konnte die Lehrer nicht so viel fragen wie sonst. Ich habe dann viele Tutorials im Internet angeschaut. YouTube, Simpleclub und so. Das hat mich gerettet“, sagt er. Für ihn ist die Prüfung weder gut noch schlecht gelaufen. „Die meisten Aufgaben konnte ich, aber die zweite Aufgabe war wirklich schwer.“

Nach ihm kommt ein Mädchen mit rosa Blazer und schwarzem Kopftuch aus dem Raum. Auch Batul, 20, hat heute Physik geschrieben, ihr drittes Prüfungsfach. Und bei ihr ist es leider gar nicht gut gelaufen. Vielleicht lag das daran, dass sie in der letzten Nacht so wenig geschlafen hat. Nur drei oder vier Stunden. Sie hat dann sehr viel Kaffee getrunken und war ziemlich nervös, als sie in der Schule ankam.

„In der ersten Stunde habe ich dann überlegt, ob ich einfach abgeben soll. Ich habe aber nicht geweint, sondern gelacht. Typisch Batul. Wenn etwas schiefgeht, drehe ich auf. Ich bin dann aber doch die ganzen fünf Stunden auf meinem Stuhl sitzen geblieben und habe versucht, alle Fragen irgendwie zu beantworten.“ Na ja, die Prüfung ist vorbei. Und jetzt geht sie hinaus in die helle Frühlingssonne und atmet erst einmal tief durch. Sie trifft sich mit ein paar Freundinnen an den Tischtennisplatten in der Fontanestraße und dann überlegen sie, was sie machen wollen. Vielleicht in eine Shisha-Bar gehen.

Der Stoff aus zehn Wochen Quarantäne

Ecem, 18, will gleich noch in den Park mit ihren Freunden. Sie war gar nicht aufgeregt, weil sie heute Türkisch Grundkurs geschrieben hat. „Türkisch ist meine Muttersprache, da muss ich nicht lernen und bin trotzdem sehr gut. Auch in Grammatik“, versichert sie. Unter der Corona-Zeit hat sie schon gelitten, als es noch keine Impfungen gab, musste sie insgesamt fünfmal in Quarantäne. „Macht zehn Wochen, die ich zusätzlich verpasst habe. Zum Glück bin ich ziemlich diszipliniert und habe es geschafft, alleine zu Hause zu lernen“, sagt Ecem. Sie wollte nach dem Abi eigentlich ins Ausland gehen. „Doch das hat leider nicht geklappt. Jetzt werde ich gleich anfangen zu studieren. Etwas Rechtliches oder vielleicht auch Lehramt. Denn die Schule hat mir immer viel Spaß gemacht.“

Dieser Satz hätte Monika Schorr sicher gefallen. Sie steht am Pult und ordnet die Blätter, die die Abiturienten abgegeben haben, zu einem säuberlichen Stapel. Sie ist Oberstufenkoordinatorin und zufrieden mit dem heutigen Verlauf: „Die Schüler sind pünktlich gekommen, hatten ihre Unterlagen dabei, ganz viel zu essen und zu trinken. Man spürte natürlich schon, dass sie angespannt waren, aber auch neugierig auf das, was jetzt kommt.“

In diesem Jahr durften die Schüler ihre Prüfung wieder ohne Maske schreiben und sie hatten eine halbe Stunde länger Zeit als noch zu Vor-Corona-Zeiten: „Das schafft Entspannung. Und die zusätzliche halbe Stunde wird ausgekostet und genutzt“, urteilt Schorr. Im vergangenen Jahr waren die Berliner Abiturergebnisse besser als jemals zu vor. Kann es sein, dass bei den Korrekturen beide Augen zugedrückt wurden, weil wegen Corona alles so schwierig war. Und wird das in diesem Jahr vielleicht wieder so sein? „Das weiß ich nicht“, sagt Monika Schorr sibyllinisch, „das werden die Ergebnisse zeigen.“