Berlin - „Über die Bundesliga habe ich mich oft aufgeregt“, sagt Anna Renner, 34, von der Initiative Familien. Milan und Anna Renner, beide in Kreuzberg aufgewachsen, sind vor einer Woche mit ihren Söhnen, 1 und 6, umgezogen: von Kreuzberg Südstern nach Mariendorf in eine Eigentumswohnung mit Garten in einem ruhigen Wohnviertel. Um uns herum stehen noch Umzugskisten. Wir sitzen an einem langen Holztisch vor einem großen Fenster mit Blick in den Garten.

Einen Garten hatten Renners im ersten Lockdown noch nicht, sondern ein sieben Wochen altes Neugeborenes und einen quirligen Fünfjährigen samt geschlossener Kita. Für Anna Renner keine leichte Situation, sie hatte mit einer labilen Psyche zu kämpfen und war auf Hilfe angewiesen. Aufgrund der Arbeit von Milan, die als „systemrelevant“ eingestuft worden war, erhielten sie einen Kitaplatz in der Notbetreuung. Allerdings wurde mit der Kitaleitung gestritten, ob ihr Sohn für fünf oder nur für vier Stunden in die Betreuung gehen durfte. Aus dieser Situation heraus, der, wie es Anna Renner nennt, „plötzlichen Hierarchisierung und Panikmache“ in Institutionen, gründeten sie mit anderen Eltern die inzwischen bundesweite Initiative Familien, ein Zusammenschluss der Vereinigungen Familie in der Krise und Kinder brauchen Kinder, die sich während des letzten Jahres fanden.