Wir erinnern uns: Start-up-Dad will zurück zur Natur und gleichzeitig ins Internet: nämlich, indem er Gemüse anbaut und Foodtuber wird! Daher hat er eine Kleingartenparzelle in der Kolonie „Entspannung“ gepachtet. Da ist PR-Agentur-Mum natürlich mal wieder total pissed! August (4) auch – schließlich gibt es in der Gartenhütte kein Wlan. Außerdem residieren in der Kolonie auch Musik-Dad und Stephi – das allseits gefürchtete Königspaar der passiven Aggressivität. Noch schlimmer: Heute kommt die Vorladung zur Garten-Kritik vor dem versammelten Vorstand! Und Gartennachbar 1 meldet sich zu Wort! Von wegen Entspannung!

PR-Agentur-Mum schreit Von wegen Entspannung! Von allen Seiten beäugt und belauscht von Heckenformat-Faschos!

Start-up-Dad flüstert aufgebracht Jetzt schrei doch hier nicht so rum mit deinen Alle-Kleingärtner-sind-Faschos-Vorurteilen! Wenn die Kleingarten-Faschos das hören!

August Toll! Meine Eltern sind voreingenommener als ich! Das ist bei der aggressiven empathielosen Intoleranz, wie sie mir meine Ergo-Therapeutin bescheinigt, eine echte Leistung! Apropos Vorurteile: Ich würde jetzt gerne „Section 8: Prejudice“ spielen. Seit ich mich für Retro-Ego-Shooter-Video-Games interessiere, bringen mir die Nuklearapokalypsen-Dramen, mit denen ich mich in Folge 12 noch beschäftigte, nicht mehr den gewünschten psychischen Stabilisierungseffekt. Außerdem gibt es in dieser Hundehütte ja eh kein Internet. Wo ist die Playstation?

PR-Agentur-Mum schreit Dein Vierjähriger spielt Ego-Shooter-Games! Du kümmerst dich nur noch um Kompost-Dünger! Und jetzt auch noch das hier: liest aus Brief vor „Es wurde festgestellt, dass die von Ihnen gepachtete Parzelle von einer kleingärtnerischen Nutzung weit entfernt ist und somit der Nutzungsverordnung nicht genügt. Im Zuge dieser Abmahnung fordern wir Sie auf, am oben genannten Datum zu einer persönlichen Stellungnahme über Zustand und Nutzung Ihrer Parzelle im Vereinsheim zu erscheinen. Der Vorstand der Kolonie wird geschlossen zugegen sein.“

Start-up-Dad Das ist bestimmt eigentlich nur eine Einladung zu einem Kennenlerngespräch. Jetzt mal gaaanz ohne Vorurteil, aber diese Kleingärtner sind halt im Schnitt bildungsfern, und da hält man sich dann aus Mangel an Selbstvertrauen schon mal gerne an so einem regelgeilen Pseudo-Amtssprachen-Style fest.

Durch die Hecke erklingt die Stimme von Gartennachbar 1 Ich bin Oberstudienrat der Besoldungsgruppe A14 und Geschichtslehrer. Das Schreiben ist genauso gemeint wie es da steht. Wer die Tradition der reinen Erholungsfunktion der Kleingärten für Arbeiter nicht respektiert, hat hier nichts zu suchen. Geschichtsignoranter Bessergestellten-Snobismus ist auch nicht erwünscht. Informantentum meiner Meinung nach allerdings erst recht nicht. Deswegen sollten Sie sich fragen, wer Sie beim Vorstand angeschwärzt haben könnte. Stück Pflaumenkuchen?

Eine Hand reicht einen Teller mit einem Stück Pflaumenkuchen durch die Hecke.

PR-Agentur-Mum Danke …! Zischt Start-up-Dad zu Dann geh du doch zum Kennenlernplausch!

Start-up-Dad zischt zurück Würde ich ja gerne, aber da besuche ich ein Upcycling-Community-Projekt – zum Kompost-Dünger-Workshop!

Musik-Dad und Stephi schlendern am Gartentor vorbei.

Musik-Dad lächelt Wir dachten, wir schlendern mal an eurem Gartentor vorbei.

Stephi lächelt Apropos Gartentor: Mir gefällt das ja total, wie entspannt ihr mit dem Reparieren eures so charmant unvorschriftsmäßigen, weil kaputten Gartenzauns umgeht: Nämlich gar nicht!

Musik-Dad lächelt Ja. Und cool, das ganze Kamera-Equipment, sieht ja richtig professionell aus. Aber auch irgendwie entspannt. Einfach mal auf das Verbot kommerzieller Arbeit im Garten pfeifen!

Stephi lächelt Ich sehe das auch echt total entspannt. Ist halt so ein bisschen die Frage, wie das mit dem Vorstand so ist, aber die sind hoffentlich bestimmt vielleicht auch ein bisschen total entspannt.

PR-Agentur-Mum möchte schreien, lächelt aber.

Start-up-Dad möchte schreien, lächelt aber.

August wirft den Kuchenteller zurück über die Hecke. Playstation! Jetzt!

Die Kolumne „Die Väter vom Weichselplatz“ erscheint alle zwei Wochen freitags auf der Familienseite und am Samstagmorgen online bei „Lernen & Arbeiten“.