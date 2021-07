Wir erinnern uns: Wegen Verstoßens gegen die Kleingartenordnung wurden Start-up-Dad und PR-Agentur-Mum ins Vereinsheim vorgeladen! Wer hat sie verpfiffen? Vielleicht das ewig lächelnde Paar des Grauens, Musik-Dad und Stephi? Das erfahren wir auch heute nicht, dafür aber, warum deren Tochter Louise (4), sonst die Friedfertigkeit selbst, so widerborstig ist! Außerdem endlich mal wieder dabei: Die Kita-WhatsApp-Gruppe!

Louise schreit

Stephi lächelt Obwohl ich das total entspannt sehe, wundere ich mich ein klitzekleines bisschen, warum Louise heute so unentspannt ist. Bisher stellte sie sich nur einmal, nämlich als sie Keuchhusten hatte, der Grundentspanntheit entgegen, die uns im Familienkontext so wichtig ist, weil wir ja beide total entspannt sind, besonders du mit deiner bewundernswert entspannten Art, Dinge anzugehen: Förderantrag, Wohnung aufräumen, Steuererklärung, Kind impfen lassen, gegen Keuchhusten etwa, weswegen Louise damals drei Monate zu Hause bleiben musste und hustete und eben auch mal weniger entspannt war. Aber wir haben das ja damals echt total entspannt gesehen, besonders du, wir haben es gemeistert, besonders ich, weil du ja zufällig ungewöhnlich viel ins Studio musstest, was ich total verstehen konnte, denn natürlich muss man so einen unbezahlten Job mitnehmen wie das Arrangieren eines dreistündigen Avantgarde-Jazz-Big-Band-Stücks für eine Vernissage in einer illegalen Galerie, die dann kurz vorher abbrannte.

Musik-Dad lächelt Das liebe ich so an dir, du glaubst wirklich beinahe schon selbst, dein von dir bekundetes Verständnis für die Wichtigkeit nicht profitorientierter Kunst sei echt und nicht, wie man hier ja ganz entspannt an deinem Unterton heraushören konnte, pure Passiv-Aggressivität, die offenlegt, wie sehr du den weithin akzeptierten Turbokapitalismus-Diskurs von Kunst-zählt-nur-wenn-sie-Geld-Macht verinnerlicht hast.

Louise schreit Zucker!!

Stephi lächelnd zu Louise Sei doch mal etwas entspannter!

Musik-Dad lächelnd Höre ich da emotionale Angespanntheit in deinem Tonfall?

Stephi lächelt Ich bin total entspannt, aber seit du wegen meines neuen Kunstprojekts die Kinderbetreuung machst, ist Louise unentspannt.

Musik-Dad lächelt Alles klar, ich reagiere jetzt total entspannt und natürlich hast du recht und WIE IMMER bin ICH es, der SCHULD ist und als KOMPLETT UNFÄHIGES ELTERNTEIL dargestellt steht.

Stephi lächelt So süß, wie du mit deinem knuffigen Schuldkomplex, der ja der transferierte Minderwertigkeitskomplex eines erfolglosen Künstlers ist, immer gleich ins Haus fällst wie die Wohnungstür bei einer Anti-Terror-Razzia. Hat übrigens unser unentspanntes Kind nicht gerade „Zucker“ gesagt?

Musik-Dad lächelt Eventuell spielt die zuckerfreie Ernährung, die ich für sie neuerdings zusammenstelle, eine Rolle.

Stephi lächelt Ich wusste nichts von der zuckerfreien Ernährung. Ich bin da halt echt entspannter als du und halte zuckerfrei für Kinder für übertrieben. Ich fühle mich überhaupt nicht übergangen, aber du solltest schon wissen, dass ...

Musik-Dad lächelt ... dass ich einen WEITEREN GROẞEN FEHLER gemacht habe, ich weiß. Ich sehe das total entspannt, aber du bekommst halt echt nicht viel mit, jetzt, wo du mit diesem geförderten Kunstprojekt beschäftigt bist, das, da es Geld bringt, natürlich wertvoller ist als Projekte, die weniger Geld bringen. Oder als dein Kind, ich verstehe das voll.

Kita-WhatsApp-Gruppe Ding! Ich bin es! Das Terrorregime der Eltern, die an Kommunikation glauben! Erster Beitrag: Ding! Sorry, aber die Bitte, beim Kita-Sommerpicknick zuckerfrei zu bleiben: total daneben! Ihr könnt das ja machen, aber unser Kind darf Zucker! Ding! Unseres auch! Ding! Unseres auch, und ich würde gerne das Playdate mit Louise absagen nächste Woche! Ding! Ich das übernächste Woche auch! Ding! Vielleicht solltet ihr dem Picknick einfach fern bleiben! Ding! Ja, bleibt weg! Usw.

Stephi lächelt Das Gebimmel klang nach Kita-WhatsApp-Gruppe. Ich bin da raus, war mir zu unentspannt. Worum geht es?

Musik-Dad lächelt

Stephi lächelt

Musik-Dad lächelt

Louise schreit

