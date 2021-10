Wir erinnern uns: PR-Agentur-Mum ist schwanger! Start-up-Dad scheitert weiterhin an seiner anvisierten Foodtuber-Karriere, August (4) hat einen Wasserschaden verursacht und das ganze Vintage-Parkett ist im Eimer. Es herrscht also mal wieder Bombenstimmung! Noch schlimmer: Auf dem Spielplatz fällt heute eine neue Familie auf, bei der es sich um sympathische Menschen zu handeln scheint, die Freude am Leben haben! Was wollen die denn hier?

PR-Agentur-Mum: Was wollen die denn hier?

Start-up-Dad: Wer?

PR-Agentur-Mum: Dieses Paar und seine drei Kinder da vorne beim Bolzplatz! Ich könnte kotzen! Sie wirken gelöst! Sie tragen Kleidung, die trotz hippieesker Ausgebeultheit nicht unmodisch ist! Sie strahlen Selbstvertrauen aus, ohne überheblich zu wirken! Sie sind nett zu ihren Kindern! Sie haben gleich drei davon und schaffen es trotzdem, sich in Ruhe mit anderen Eltern zu unterhalten! Sie sind schrecklich! Sie sollen weggehen!

Start-up-Dad: Ach ja, die kenne ich auch! Sie sehen aus, als gelinge ihnen alles! Ich hasse sie! Sie haben bestimmt viele wahnsinnig interessante Freunde, auch international, weil sie bis vor ein, zwei Jahren mitsamt Kindern für eine NGO in Jemen oder Bangladesch unterwegs waren und das war eine wertvolle Erfahrung! Jetzt verdienen sie bestimmt total viel Geld mit irgendeiner total originellen und kreativen Tätigkeit, bei der sie sich überhaupt nicht vor dem Mainstream verbiegen müssen! Bestimmt fahren sie ein altes Wohnmobil! Und Lastenräder!

PR-Agentur-Mum: Oder sie sind Influencer für einen besonders Influence-starken Reiseblog! Sie bereisen regelmäßig mit ihren drei Kindern die Welt, zelten überall, und schreiben in Beilagen der Zeit darüber! „Mit dem Lastenrad durch Nepal!“

Start-up-Dad: Vor allem sind sie gut durch den Lockdown gekommen, haben mit links Haushalt und Homeoffice geschmissen, und die Kinder haben das Homeschooling als Chance begriffen!

PR-Agentur-Mum: „Wir hatten da echt Glück mit unseren Kindern“, erklären sie dann und meinen es auch so, sodass man sich selber dabei ertappt, bei ihnen einen Unfähigkeitsvorwurf herausgehört zu haben, den man sich im Grunde genommen selber macht! Sie sollen krank werden oder weggehen!

Start-up-Dad: Sie sind also das, was unsere passiv-aggressiven, verkrampften und seelenverhärmten Psycho-Monster-Bekannten aus der Hölle, Musik-Dad und Stephi, vorgeben zu sein: entspannt!

PR-Agentur-Mum: Da kommen ja Musik-Dad und Stephi!

Musik-Dad: lächelt Redet ihr über uns? Ich bin da ja total entspannt, es interessiert mich einfach nur.

Stephi: lächelt Ich bin da auch mega-entspannt, find es nur lustig, dass ihr über uns redet, wo wir gerade hier vorbeikommen.

Musik-Dad: lächelt Ich finde es halt voll entspannt, dass wir mit euch darüber reden können, dass ihr über uns redet.

Stephi: lächelt Ihr könnt natürlich auch mit uns darüber reden, dass wir über euch reden, da sind wir echt total offen. Ich meine, das tun wir halt auch, über euch reden.

Musik-Dad: lächelt Oh ja, oft sogar. Aber das ist alles recht entspannt.

PR-Agentur-Mum übergibt sich.

Stephi: lächelt Alles okay bei dir? Ich sehe das ja entspannt, aber ich bilde mir ein, du würdest dich in letzter Zeit häufiger übergeben. Gibt es da einen Grund?

PR-Agentur-Mum: Ja! Die da! Zeigt auf die neue Familie am Bolzplatz.

Musik-Dad: lächelt Ach, die! Ich sehe das ja eigentlich entspannt, aber die sind wirklich Leute, die mich irgendwie stressen.

Stephi: lächelt Dabei sind sie so entspannt!

Start-up-Dad: Aufgeschlossen!

PR-Agentur-Mum übergibt sich, lauter.

Musik-Dad: lächelt Zugewandt!

PR-Agentur-Mum übergibt sich noch lauter.

Start-up-Dad: Ohne aufdringlich zu sein!

PR-Agentur-Mum übergibt sich sehr laut.

Stephi: lächelt Hat eigentlich schon mal einer mit ihnen geredet?

Start-up-Dad: Nein! Bekanntlich kommen in dieser Kolumne ausschließlich unsympathische Menschen wie wir zu Wort! Vielleicht kommt dereinst bei Familie Perfekt da drüben ein Fehler zutage, dann dürfen auch sie hier reden!

Mal sehen.

